Росіяни не можуть нас зламати повним блекаутом, хоч як би їм того не хотілося. Не можуть перемогти нашу армію на фронті, не можуть здолати віру українців у перемогу. Не вдасться ніколи. Бо з кожним ракетним ударом бажання довести цю війну до справедливого кінця зростає все більше та більше.

Триває вже двісті сімдесят п’ята доба українського спротиву. Дев’ять місяців та один день бореться Україна за свою незалежність. Про ситуацію на фронті на здобутки наших ЗСУ традиційно інформує Генштаб.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни ISW уважно стежить за подіями на фронті України та коментує власні спостереження та дані.

За останніми даними експертів ISW, російські війська продовжують оборону на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

Актуальна карта бойових дій в Україні 25 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті / 3 Фотографії

Також відомо, що російські війська продовжили наступальні дії навколо Бахмута та Авдіївки, в той час, як українські збройні сили наступають в напрямках Кремінна та Сватове.

На окупованих територіях росіяни та окупаційні чиновники продовжують примусово переселяти жителів і конфіскувати їхнє майно, а Кремль продовжує криптомобілізацію з допомогою інших російських спецслужб.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 листопада 2022 року

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії, переміщує особовий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій.

За поточну добу російські окупанти завдали два авіаційних удари, здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних обʼєктах.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій.

Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Ясна Поляна Чернігівської області та Басівка і Середина-Буда на Сумщині.

На Слобожанському напрямку, з прикордонних районів Бєлгородської області, противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гур’їв, Стрілеча, Липці, Зелене, Стариця, Огірцеве, Фиголівка та Дворічна Харківської області. В районі населеного пункту Зелене діяв ворожий ударний БпЛА.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли, зокрема, райони населених пунктів Берестове, Андріївка, Курилівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області; Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка і Торецьк Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій.

Зафіксовано ворожі обстріли по обʼєктах в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Марїнка і Красногорівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів поблизу Спірного, Невельського і Кам’янки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обороняють захоплені раніше рубежі. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка і Золота Нива Донецької області та Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Щербаки та Камʼянське на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Залучив різнокаліберну артилерію для обстрілів Придніпрянського Дніпропетровської області; Михайлівки, Качкарівки, Милового, Зміївки, Іванівки, Антонівки та Чорнобаївки на Херсонщині та самого міста Херсон.

За наявною інформацією, противник посилив контрдиверсійні та поліційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області у зв’язку з ефективним вогневим ураженням об’єктів російських окупаційних військ.

Зокрема, в населених пунктах Новомиколаївка та Красне, впродовж 22 листопада цього року, окупанти перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і два удари по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів. Через ракетну атаку росіян 23 листопада, більшість міст України знаходяться у повному блекауті. Щоб завжди залишатися на зв’язку громадяни можуть перемикатися з одного мобільного оператора на іншого: про національний роумінг читай у нашому матеріалі.

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