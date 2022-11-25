Найзапекліша точка на фронті: яка ситуація у Бахмуті зараз

Нині українські військовослужбовці відбили у росіян більш як 50% територій, які РФ окупувала від 24 лютого. Щоденно ми слідкуємо за картою бойових дій на фронті та підтримуємо наших захисників хто як може. Найгарячішою та найскладнішою нині є ситуація у Бахмуті Донецької області.

Військовослужбовець ЗСУ Володимир Ращук розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. За словами Володимира, армія РФ зазнає великих втрат, але має ресурс, щоб їх відновлювати.

Росія воює у Бахмуті тактикою заставних загонів, посилаючи вперед щойно мобілізованих та ув’язнених злочинців.

Ситуація у Бахмуті

Відомо, що російські окупаційні війська планували захопити місто у кільце. За словами Володимира — “захлинулися” у цій спробі самі. Попри це Бахмут без перебільшень залишається найгарячішою точкою на фронті України.

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— Погода ускладнює умови, в яких ми воюємо. Росіяни постійно намагаються зробити прориви в місто, обійти його.

Ми маємо справу з ПВК Вагнер, а вони використовують у боях абсолютно всю зброю та техніку. Там багато військових, для яких війна — це спосіб життя.

Володимир Ращук все ж запевняє: у ЗСУ великі плани, про які зараз не можна говорити. Але зараз бої йдуть фактично за кожне дерево чи кущ цієї землі.

Заставні загони військ РФ

Військовий ЗСУ каже, що Росія починає змішувати досвідчених військових із гарматним м’ясом. Спочатку, ясна річ, йдуть саме свіжомобілізовані чоловіки, а уже за ними — вагнерівці.

— Ми нещодавно взяли двох росіян у полон. Один з них розповів багато цікавого: і про заставні загони, і про те, що роблять з чоловіками, які відмовляються воювати. Зараз нам відомо про близько 900 військових на цей клаптик землі.

А ще, за словами військового, практично половина з усіх військових ворога просто мріють здатися в полон ЗСУ.

А ЗСУ щодоби знищують дедалі більше окупантів! Читай у нашому матеріалі, скільки росіян стали “хорошими” за останню добу.

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