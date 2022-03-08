Ситуация в области напряженно управляемая: Виталий Ким о войне в Николаевской области

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказывает, что ситуация в городе и области, как говорится, напряженно управляемая.
7 марта разные захватнические группировки пытались зайти в город с трех сторон, но военные и терробороны дали им отпор.
Скорее всего, такое интенсивное наступление было вызвано запланированными переговорами. Однако врагу его планы снова не удалось осуществить.
Скорее всего, такое интенсивное наступление было вызвано запланированными переговорами. Однако врагу его планы снова не удалось осуществить.
Неплохо показал себя Вознесенск, хорошо отражающий атаки и успевающий зачищать город от захватчиков.
Баштанка идет на рекорд и через десять дней сожгла уже третий панцирник, который стоит немало денег.
Враг, как и обычно, крайне деморализован, ничего не хочет и уставший.
Враг, как и обычно, крайне деморализован, ничего не хочет и уставший.
Они дезориентированы и не знают, что делать. Пытаются искать что-нибудь на бумажных картах, но все равно теряются целыми батальонами.
Напомним, Киевщина, Мариуполь и Харьковщина под обстрелами. Читай последние новости из самых горячих точек Украины.