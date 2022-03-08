Ситуация в области напряженно управляемая: Виталий Ким о войне в Николаевской области

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказывает, что ситуация в городе и области, как говорится, напряженно управляемая.

7 марта разные захватнические группировки пытались зайти в город с трех сторон, но военные и терробороны дали им отпор.

Скорее всего, такое интенсивное наступление было вызвано запланированными переговорами. Однако врагу его планы снова не удалось осуществить.

Неплохо показал себя Вознесенск, хорошо отражающий атаки и успевающий зачищать город от захватчиков.

Баштанка идет на рекорд и через десять дней сожгла уже третий панцирник, который стоит немало денег.

Враг, как и обычно, крайне деморализован, ничего не хочет и уставший.

Они дезориентированы и не знают, что делать. Пытаются искать что-нибудь на бумажных картах, но все равно теряются целыми батальонами.

Напомним, Киевщина, Мариуполь и Харьковщина под обстрелами. Читай последние новости из самых горячих точек Украины.