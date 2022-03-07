Киевская область, Мариуполь и Харьков под обстрелами: последние новости из горячих точек Украины

Высший пилотаж наших летчиков – вероятно, это работа “Призрака Киева”. Ракетой воздух-воздух сбита русская баллистическая.

Под Обуховом наши воздушные асы сбили крылатую ракету Калибр.

Эвакуацию гражданского населения продолжают из Ирпеня. В общей сложности оттуда вывезли уже около 15 тысяч человек.

Людей забирают автомобилями волонтеры. Сейчас оккупанты контролируют треть города, но 70% под контролем Вооруженных сил Украины.

В то же время в Мариуполе и Волновахе оккупанты не дали эвакуировать мирное население.

Напряжение там не спадает, но атаки врага наши армейцы отбивают. Морпехи и бойцы Азова недалеко от Мариуполя уничтожили целую танковую роту оккупантов. В металлолом превратились шесть бронированных машин, несколько танков и ликвидировано не менее сорока рашистов.

Кроме того, в руки воинов Объединенных сил попала документация кремлевских оккупантов с поименным списком личного состава подразделения и адресами их проживания.

Город Изюм в Харьковской области за последние дни превратился в сплошную руину. Больше нет автовокзала, суда, железнодорожного вокзала, исполкома, медколледжа, полиции, военкомата, десятков магазинов и учреждений.

В помещениях больницы выбиты окна, в детскую спортивную школу попал снаряд.

Напомним, ООН рассказал, какие жертвы войны в Украине — сколько погибло мирных жителей и детей от российской агрессии.