Київщина, Маріуполь та Харківщина під обстрілами: останні новини з найгарячіших точок України

Вищий пілотаж наших льотчиків — ймовірно, це робота “Привида Києва”. Ракетою повітря-повітря збито російську балістичну.

Під Обуховом наші повітряні аси збили крилату ракету Калібр.

Евакуацію цивільного населення продовжують з Ірпеня. Загалом звідти вивезли вже близько 15 тисяч осіб.

Людей забирають автомобілями волонтери. Зараз окупанти контролюють третину міста, але 70% під контролем Збройних сил України.

Водночас у Маріуполі та Волновасі окупанти не дали евакуювати мирне населення.

Напруга там не спадає, але атаки ворога наші армійці відбивають. Морпіхи й бійці Азова неподалік Маріуполя знищили цілу танкову роту окупантів. На брухт перетворилися шість броньованих машин, кілька танків і ліквідовано щонайменше сорок рашистів.

Окрім цього, до рук воїнів Об’єднаних сил потрапила документація кремлівських окупантів з поіменним списком особового складу підрозділу та адресами їхнього проживання.

Місто Ізюм на Харківщині за останні дні перетворилося на суцільну руїну. Більше немає автовокзалу, суду, залізничного вокзалу, виконкому, медколеджу, поліції, військкомату, десятків магазинів та установ.

У приміщеннях лікарні вибиті вікна, в дитячу спортивну школу влучив снаряд.

Нагадаємо, ООН розповів, які жертви війни в Україні — скільки загинуло мирних жителів і дітей від російської агресії.