Ситуація в області напружено-керована: Віталій Кім про війну на Миколаївщині

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповідає, що ситуація в місті та області, як то кажуть, напружено-керована.

7 березня різні загарбницькі угруповання намагались зайти в місто з трьох сторін, але військові та тероборона дали їм відсіч.

Найімовірніше, такий інтенсивний наступ був спричинений запланованими перемовинами. Проте ворогу його плани знову не вдалось здійснити.

Непогано показав себе Вознесенськ, який добре відбиває атаки та встигає зачищати місто від загарбників.

Баштанка йде на рекорд і за десять днів спалила вже третій панцирник, який коштує чимало грошей.

Ворог, як і зазвичай, вкрай деморалізований, нічого не хоче і втомлений.

Вони дезорієнтовані та не знають що робити. Намагаються шукати щось на паперових картах, але все одно губляться цілими батальйонами.

Нагадаємо, Київщина, Маріуполь та Харківщина наразі під обстрілами. Читай останні новини з найгарячіших точок України.