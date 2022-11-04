Заминированные тела оккупантов до сих пор лежат в амбулатории: ситуация вокруг Купянска критическая

Они под ежедневными обстрелами, в их сельской амбулатории до сих пор лежат тела оккупантов.

Россияне, с тех пор, как украинское войско погнало их из Купянского района, каждый день бьют по освобожденным селам.

Очень тяжело, больница не работает в Купянске, аптеки тоже не работают, ситуация очень напряженная. Скорая сюда не сможет заехать, — рассказывает глава военной администрации Петропавловского сельсовета Ольга Козырева.

В Петропавловке на днях ранения получили двое детей и их 25-летняя мать. К сожалению, скорые в такие населенные пункты заехать не могут.

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Даже после отступления россияне продолжают засыпать Харьковскую область ракетами и снарядами. Смотрите — жуткие детали атаки россиян на гражданскую колонну возле Купянска.

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