Украина

Заминированные тела оккупантов до сих пор лежат в амбулатории: ситуация вокруг Купянска критическая

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 05 ноября 2022, 00:00

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