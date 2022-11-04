Україна

Заміновані тіла окупантів досі лежать в амбулаторії: ситуація навколо Куп’янська критична

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 05 Листопада 2022, 00:00

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