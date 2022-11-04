Заміновані тіла окупантів досі лежать в амбулаторії: ситуація навколо Куп’янська критична

Вони під щоденними обстрілами, у їхній сільській амбулаторії досі лежать тіла окупантів.

Росіяни, відколи українське військо погнало їх із Куп’янського району, щодня гатять по звільнених селах.

Дуже важко, лікарня не працює в Куп‘янську, аптеки теж не працюють, ситуація дуже напружена. Швидка сюди не зможе заїхати, — розповідає Голова військової адміністрації Петропавлівської сільради Ольга Козирєва.

У Петропавлівці днями поранень зазнали двоє дітей та їхня 25-річна мати. На жаль, швидкі в такі населені пункти заїхати не можуть.

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Навіть після свого відступу росіяни продовжують засипати Харківщину ракетами та снарядами. Дивись — моторошні деталі атаки росіян на цивільну колону біля Куп’янська.

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