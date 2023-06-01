Их уже никто не вернет родителям… Сколько детей погибло в Украине после начала полномасштабной войны

День защиты детей ежегодно отмечается 1 июня. По состоянию на сегодняшнее утро из-за полномасштабного российского вторжения в Украине погибли 484 ребенка.

Почти тысяча, а это 992 ребенка, были ранены. Еще 393 маленьких украинцев и украинок пропали без вести.

Также государственный национальный ресурс Дети войны приводит статистику по депортированным детям — их 19 505 человек, по официальным подсчетам. Вернуть удалось 371 ребенка.

Однако следует отметить, что это только официальные данные. Но на самом деле, сколько таких детей, точно неизвестно. Подсчитать их просто невозможно из-за активных боевых действий.

Во время оглашения этой страшной статистики ведущая телемарафона Єдині новини Анна Чередниченко не смогла сдержать слез.

Знаете, что самое ужасное? Каким бы ни было наказание для российских оккупантов, для убийц — детей родителям уже никто не вернет…

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Также раньше мы рассказывали, какая история Дня защиты детей и что известно о правах самых маленьких.

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Фото: журналистка Фактов ICTV Наталья Кулик