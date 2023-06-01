Україна

Їх вже ніхто не поверне батькам… Скільки дітей загинуло в Україні після початку повномасштабної війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Червня 2023, 18:30

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Скільки дітей загинуло

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