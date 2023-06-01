Їх вже ніхто не поверне батькам… Скільки дітей загинуло в Україні після початку повномасштабної війни

День захисту дітей щороку відзначається 1 червня. Станом на сьогоднішній ранок, через повномасштабне російське вторгнення в Україні загинули 484 дитини.

Майже тисячу, а це 992 дитини, було поранено. Ще 393 маленьких українців та українок зникли безвісти.

Також державний національний ресурс Діти війни наводить статистику щодо депортованих дітей — їх 19 505 осіб, за офіційними підрахунками. Повернути вдалось 371 дитину.

Однак варто зауважити, що це лише офіційні дані. Та насправді, скільки таких дітей, достеменно невідомо. Порахувати їх просто неможливо через активні бойові дії.

Під час оголошення цієї страшної статистики ведуча телемарафону Єдині новини Анна Чередниченко не змогла стримати сліз.

Знаєте, що найжахливіше? Яким би не було покарання для російських окупантів, для вбивць — дітей батькам уже ніхто не поверне…

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Також раніше ми розповідали, яка історія Дня захисту дітей та що відомо про права найменших.

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Фото: журналістка Фактів ICTV Наталія Кулик