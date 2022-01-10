Скользко, туман и увеличение ДТП: как бушует погода в Украине

Опасные погодные условия держатся по всей стране. На дорогах скользко, туман.
В западных и центральных областях еще и валил сильный снег. Как следствие, выросло количество ДТП.
Автомобили заносит, они вылетают с дороги, и накануне несколько таких аварий закончились трагически.
Сильно натрясло снега и в Житомирской области.
Недалеко от села Летки Коростенского района. Спасатели вытащили из снежного заноса рейсовый автобус, ехавший из Киева в Дубровицу. В салоне находились 17 пассажиров. Прошло без пострадавших.
Уже в эту ночь 11 января начнет резко снижаться температура. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Украине будут царить морозы.