Слизько, туман та збільшення ДТП: як лютує негода в Україні

Небезпечні погодні умови тримаються по всій країні. На дорогах слизько, туман.

У західних та центральних областях ще й валив сильний сніг. Як наслідок, зросла кількість ДТП.

Автівки заносить, вони злітають з дороги, і напередодні кілька таких аварій закінчилися трагічно.

Добряче натрусило снігу й на Житомирщині.

Неподалік села Літки Коростенського району. Рятувальники витягли зі снігового замету рейсовий автобус, що їхав з Києва до Дубровиці. В салоні перебувало 17 пасажирів. Минулося без постраждалих.

Вже цієї ночі 11 січня почне різко знижуватися температура. За прогнозами метеорологів, найближчими днями в Україні пануватимуть тріскучі морози.