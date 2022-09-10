Славянск становится сплошной руиной, но его сердце еще бьется! Люди живут почти на линии фронта

Незаконное, бессмысленное и значительными объемами уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью, — одно из военных преступлений, прописанных в Римском уставе Международного уголовного суда.

Клондайком таких преступлений россиян ныне является город Славянск, в Донецкой области. Здесь оккупанты один за другим уничтожают объекты критической и социальной инфраструктуры.

Достается и предприятиям, которые, несмотря на войну, еще пытаются держаться на плаву.

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Вроде бы целый, если бы дверь как обычно была закрыта в компьютерной, там где мы сидим на мониторах, тогда, может, дверью и прибило бы, — рассказывает охранник предприятия Сергей.

Несмотря на постоянные обстрелы, перебои с электроникой и водоснабжением, призывы власти о необходимости эвакуироваться, в городе до сих пор остается более 20 тысяч человек.

Как люди живут под постоянными обстрелами – смотрите в Вікнах.

В это время героического возвращение украинских земель нашими воинами советуем посмотреть на актуальную карту боевых действий в Украине на 10 сентября.

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