Украина

Славянск становится сплошной руиной, но его сердце еще бьется! Люди живут почти на линии фронта

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 10 сентября 2022, 21:00

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