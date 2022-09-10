Україна

Слов’янськ стає суцільною руїною, але його серце ще б’ється! Люди живуть майже на лінії фронту

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 10 Вересня 2022, 21:00

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