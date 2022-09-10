Слов’янськ стає суцільною руїною, але його серце ще б’ється! Люди живуть майже на лінії фронту

Незаконне, безглузде та значне за обсягами знищення майна, що не викликане воєнною необхідністю — це один з воєнних злочинів, прописаних у Римському статуті Міжнародного кримінального суду.

Клондайком таких злочинів окупантів нині є місто Слов’янськ, на Донеччині. Тут окупанти один за одним знищують об’єкти критичної та соціальної інфраструктури.

Дістається й підприємствам, які, попри війну, ще намагаються триматися на плаву.

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Начебто цілий, якби двері, звичайно, були закриті в комп’ютерній, там де ми сидимо на моніторах, тоді, може, дверима і прибило б, — розповідає охоронець підприємства Сергій.

Попри постійні обстріли, перебої з електро- та водопостачанням, заклики влади щодо необхідності евакуйовуватися, у місті досі залишається понад 20 тисяч осіб.

Як люди живуть під постійними обстрілами — дивіться у Вікнах.

У цей час актуальних подій та героїчного повернення українських земель нашими воїнами, радимо подивитися на актуальну карту бойових дій в Україні на 10 вересня.

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