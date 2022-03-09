Снимите наконец-то белые перчатки: Елена Зеленская призвала международное сообщество закрыть небо над Украиной

Как к первой леди страны, где идет ожесточенная борьба за свободу, международные СМИ постоянно обращаются к Елене Зеленской с просьбой об интервью.
Однако первая леди Украины предпочла обратиться ко всем, чтобы объяснить, что же происходит сейчас в нашей Родине.
Это мое свидетельство из Украины.
Это мое свидетельство из Украины.
Окна собрали основные положения из открытого письма Елены Зеленской.
Я свидетельствую: несмотря на заверения пропагандистов Кремля, которые называют это вторжение спецоперацией, – это убийство мирных людей!
Я свидетельствую: несмотря на заверения пропагандистов Кремля, которые называют это вторжение спецоперацией, – это убийство мирных людей!
Страшнее всего читать о жертвах среди детей. О восьмилетней Алисе, погибшей на улице Ахтырки – дедушка пытался прикрыть ее своим телом. Или о Полине из Киева, погибшей от обстрела вместе с родителями.
О 14-летнем Арсении, которому в пригороде столицы осколок попал в голову, а скорая просто не смогла доехать под огнем.
Когда Россия еще раз скажет, что “не ведет войну против мирного населения” – я назову эти имена первыми.
Наши женщины и дети живут в бомбоубежищах и подвалах. Есть города, в которых семьи не могут выйти из бомбоубежищ по несколько суток.
Для кого-то – эффектные кадры, но для украинцев уже неделя – это новая страшная реальность.
Для кого-то – эффектные кадры, но для украинцев уже неделя – это новая страшная реальность.
Первый ребенок войны, увидевший не мирное небо, а бетонный потолок подвала, появился на свет в первые сутки вторжения. Теперь малышей, в своей жизни еще не знавших мира, уже несколько десятков.
Эта война ведется против мирного населения не только обстрелами: люди, зависящие от постоянного лечения и ухода, не могут его качественно получить.
Люди отрезаны войной, остались далеко от родственников и помощи люди с инвалидностью, на колесных креслах, лежачие больные, одинокие пожилые. Война против таких людей – двойное преступление!
Наши пути переполнили беженцы. Мужчины довозят женщин и детей до границ и возвращаются воевать.
При всем этом ужасе украинцы не сдаются.
При всем этом ужасе украинцы не сдаются.
Украиноязычные или русскоязычные, украинцы разных политических убеждений, религий, национальностей объединились перед вторжением, как никогда раньше.
Жители атакованных городов координируются в соцсетях и патрулируют дома, помогают одиноким, готовят еду, собирают лекарства и амуницию для защитников.
Некоторые делают свою работу – в аптеках, магазинах, на транспорте, в коммунальных службах – чтобы жизнь продолжалась и побеждала.
Я свидетельствую: Украина хочет мира! Но Украина будет защищаться и никогда не капитулирует.
Я свидетельствую: Украина хочет мира! Но Украина будет защищаться и никогда не капитулирует.
И что нам нужно – закройте небо! Снимите наконец-то белые перчатки, вы все равно не сможете сохранить нейтралитет. Ибо следующим Путин может прийти к вам. Закройте небо, а на земле мы сами управимся.
Я обращаюсь к вам, уважаемые представители СМИ других стран: продолжайте показывать, что у нас происходит и рассказывать правду. В информационной войне, которую развернула Российская Федерация, опровергающая даже сам факт вторжения, каждое свидетельство очень важно.
Война в Украине – это не война “где-то там”. Это война в Европе и на границах с ЕС.
Война в Украине – это не война “где-то там”. Это война в Европе и на границах с ЕС.
Украина останавливает силу, которая уже завтра захватническим способом может войти в мирные города. Если не остановить Путина, угрожающего начавшей ядерную войну, в мире вообще не останется безопасного места.
Но мы обязательно победим. Мы рядом и у нас есть оружие. Она называется единством. Единство в любви к Украине.
Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 13-го дня сопротивления российским оккупантам, начав речь с чрезвычайно важных новостей о том, что США сделали важный шаг для ослабления России и заставят агрессора заплатить за свои варварские поступки.