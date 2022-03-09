Снимите наконец-то белые перчатки: Елена Зеленская призвала международное сообщество закрыть небо над Украиной

Как к первой леди страны, где идет ожесточенная борьба за свободу, международные СМИ постоянно обращаются к Елене Зеленской с просьбой об интервью.

Однако первая леди Украины предпочла обратиться ко всем, чтобы объяснить, что же происходит сейчас в нашей Родине.

Это мое свидетельство из Украины.

Окна собрали основные положения из открытого письма Елены Зеленской.

Я свидетельствую: несмотря на заверения пропагандистов Кремля, которые называют это вторжение спецоперацией, – это убийство мирных людей!

Страшнее всего читать о жертвах среди детей. О восьмилетней Алисе, погибшей на улице Ахтырки – дедушка пытался прикрыть ее своим телом. Или о Полине из Киева, погибшей от обстрела вместе с родителями.

О 14-летнем Арсении, которому в пригороде столицы осколок попал в голову, а скорая просто не смогла доехать под огнем.

Когда Россия еще раз скажет, что “не ведет войну против мирного населения” – я назову эти имена первыми.

Наши женщины и дети живут в бомбоубежищах и подвалах. Есть города, в которых семьи не могут выйти из бомбоубежищ по несколько суток.

Для кого-то – эффектные кадры, но для украинцев уже неделя – это новая страшная реальность.

Первый ребенок войны, увидевший не мирное небо, а бетонный потолок подвала, появился на свет в первые сутки вторжения. Теперь малышей, в своей жизни еще не знавших мира, уже несколько десятков.

Эта война ведется против мирного населения не только обстрелами: люди, зависящие от постоянного лечения и ухода, не могут его качественно получить.

Люди отрезаны войной, остались далеко от родственников и помощи люди с инвалидностью, на колесных креслах, лежачие больные, одинокие пожилые. Война против таких людей – двойное преступление!

Наши пути переполнили беженцы. Мужчины довозят женщин и детей до границ и возвращаются воевать.

При всем этом ужасе украинцы не сдаются.

Украиноязычные или русскоязычные, украинцы разных политических убеждений, религий, национальностей объединились перед вторжением, как никогда раньше.

Жители атакованных городов координируются в соцсетях и патрулируют дома, помогают одиноким, готовят еду, собирают лекарства и амуницию для защитников.

Некоторые делают свою работу – в аптеках, магазинах, на транспорте, в коммунальных службах – чтобы жизнь продолжалась и побеждала.

Я свидетельствую: Украина хочет мира! Но Украина будет защищаться и никогда не капитулирует.

И что нам нужно – закройте небо! Снимите наконец-то белые перчатки, вы все равно не сможете сохранить нейтралитет. Ибо следующим Путин может прийти к вам. Закройте небо, а на земле мы сами управимся.

Обращение к представителям СМИ

Я обращаюсь к вам, уважаемые представители СМИ других стран: продолжайте показывать, что у нас происходит и рассказывать правду. В информационной войне, которую развернула Российская Федерация, опровергающая даже сам факт вторжения, каждое свидетельство очень важно.

Война в Украине – это не война “где-то там”. Это война в Европе и на границах с ЕС.

Украина останавливает силу, которая уже завтра захватническим способом может войти в мирные города. Если не остановить Путина, угрожающего начавшей ядерную войну, в мире вообще не останется безопасного места.

Но мы обязательно победим. Мы рядом и у нас есть оружие. Она называется единством. Единство в любви к Украине.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 13-го дня сопротивления российским оккупантам, начав речь с чрезвычайно важных новостей о том, что США сделали важный шаг для ослабления России и заставят агрессора заплатить за свои варварские поступки.