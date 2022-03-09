Зніміть нарешті білі рукавички: Олена Зеленська закликала міжнародну спільноту закрити небо над Україною

Як до першої леді країни, де точиться запекла боротьба за свободу, міжнародні ЗМІ постійно звертаються до Олени Зеленської з проханням про інтерв’ю.
Проте перша леді України надала перевагу звернутись одразу до всіх, щоб пояснити, що ж відбувається зараз у нашій Батьківщині.
Це моє свідчення з України.
Це моє свідчення з України.
Вікна зібрали основні тези з відкритого листа Олени Зеленської.
Я свідчу: попри запевнення пропагандистів Кремля, які називають це вторгнення “спецоперацією”, – це вбивство мирних людей!
Я свідчу: попри запевнення пропагандистів Кремля, які називають це вторгнення “спецоперацією”, – це вбивство мирних людей!
Найстрашніше читати про жертв серед дітей. Про восьмирічну Алісу, яка загинула на вулиці Охтирки – дідусь намагався прикрити її своїм тілом. Або про Поліну з Києва, яка загинула від обстрілу разом із батьками.
Про 14-річного Арсенія, якому у передмісті столиці осколок поцілив в голову, а швидка просто не змогла доїхати під вогнем.
Коли Росія вкотре скаже, що “не веде війну проти мирного населення” – я назву ці імена найпершими.
Наші жінки та діти тепер живуть у бомбосховищах та підвалах. Є міста, у яких сім’ї не можуть вийти з бомбосховищ по кілька діб.
Для когось – ефектні кадри, але для українців уже тиждень – це нова страшна реальність.
Для когось – ефектні кадри, але для українців уже тиждень – це нова страшна реальність.
Перша дитина війни, яка побачила не мирне небо, а бетонну стелю підвалу, з’явилася на світ у першу добу вторгнення. Тепер малюків, які у своєму житті ще не знали миру, вже кілька десятків.
Ця війна ведеться проти мирного населення не тільки обстрілами: люди, які залежать від постійного лікування та догляду, не можуть його якісно отримати.
Люди відрізані війною, залишилися далеко від родичів і допомоги люди з інвалідністю, на кріслах колісних, лежачі хворі, самотні літні. Війна проти таких людей – подвійний злочин!
Наші шляхи переповнили біженці. Чоловіки довозять жінок і дітей до кордонів і повертаються воювати.
Попри весь цей жах українці не здаються.
Попри весь цей жах українці не здаються.
Україномовні чи російськомовні, українці різних політичних переконань, релігій, національностей об’єдналися перед вторгненням, як ніколи раніше.
Жителі атакованих міст координуються у соцмережах і патрулюють будинки, допомагають самотнім, готують їжу, збирають ліки та амуніцію для захисників.
Деякі роблять свою роботу – в аптеках, магазинах, на транспорті, у комунальних службах – щоб життя продовжувалося й перемагало.
Я свідчу: Україна хоче миру! Але Україна оборонятиметься й ніколи не капітулює.
Я свідчу: Україна хоче миру! Але Україна оборонятиметься й ніколи не капітулює.
І що нам потрібно – закрийте небо! Зніміть нарешті білі рукавички, ви все одно не зможете зберегти нейтралітет. Бо наступним Путін може прийти до вас. Закрийте небо, а на землі ми самі впораємося.
Я звертаюся до вас, шановні представники ЗМІ інших країн: продовжуйте показувати, що в нас відбувається, і розповідати правду. В інформаційній війні, яку розгорнула Російська Федерація, яка спростовує навіть сам факт вторгнення, кожне свідчення надважливе.
Війна в Україні – це не війна “десь там”. Це війна у Європі й на кордонах із ЄС.
Війна в Україні – це не війна “десь там”. Це війна у Європі й на кордонах із ЄС.
Україна зупиняє силу, яка вже завтра загарбницьким способом може увійти у ваші мирні міста. Якщо не спинити Путіна, який погрожує розпочати ядерну війну, у світі взагалі не залишиться безпечного місця.
Та ми обов’язково переможемо. Ми поруч і у нас є зброя. Вона називається єдність. Єдність у любові до України.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 13 дня супротиву російським окупантам, розпочавши промову з надзвичайно важливих новин про те, що США зробили важливий крок для послаблення Росії та змусять агресора заплатити за свої варварські вчинки.