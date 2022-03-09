Зніміть нарешті білі рукавички: Олена Зеленська закликала міжнародну спільноту закрити небо над Україною

Як до першої леді країни, де точиться запекла боротьба за свободу, міжнародні ЗМІ постійно звертаються до Олени Зеленської з проханням про інтерв’ю.

Проте перша леді України надала перевагу звернутись одразу до всіх, щоб пояснити, що ж відбувається зараз у нашій Батьківщині.

Це моє свідчення з України.

Вікна зібрали основні тези з відкритого листа Олени Зеленської.

Я свідчу: попри запевнення пропагандистів Кремля, які називають це вторгнення “спецоперацією”, – це вбивство мирних людей!

Найстрашніше читати про жертв серед дітей. Про восьмирічну Алісу, яка загинула на вулиці Охтирки – дідусь намагався прикрити її своїм тілом. Або про Поліну з Києва, яка загинула від обстрілу разом із батьками.

Про 14-річного Арсенія, якому у передмісті столиці осколок поцілив в голову, а швидка просто не змогла доїхати під вогнем.

Коли Росія вкотре скаже, що “не веде війну проти мирного населення” – я назву ці імена найпершими.

Наші жінки та діти тепер живуть у бомбосховищах та підвалах. Є міста, у яких сім’ї не можуть вийти з бомбосховищ по кілька діб.

Для когось – ефектні кадри, але для українців уже тиждень – це нова страшна реальність.

Перша дитина війни, яка побачила не мирне небо, а бетонну стелю підвалу, з’явилася на світ у першу добу вторгнення. Тепер малюків, які у своєму житті ще не знали миру, вже кілька десятків.

Ця війна ведеться проти мирного населення не тільки обстрілами: люди, які залежать від постійного лікування та догляду, не можуть його якісно отримати.

Люди відрізані війною, залишилися далеко від родичів і допомоги люди з інвалідністю, на кріслах колісних, лежачі хворі, самотні літні. Війна проти таких людей – подвійний злочин!

Наші шляхи переповнили біженці. Чоловіки довозять жінок і дітей до кордонів і повертаються воювати.

Попри весь цей жах українці не здаються.

Україномовні чи російськомовні, українці різних політичних переконань, релігій, національностей об’єдналися перед вторгненням, як ніколи раніше.

Жителі атакованих міст координуються у соцмережах і патрулюють будинки, допомагають самотнім, готують їжу, збирають ліки та амуніцію для захисників.

Деякі роблять свою роботу – в аптеках, магазинах, на транспорті, у комунальних службах – щоб життя продовжувалося й перемагало.

Я свідчу: Україна хоче миру! Але Україна оборонятиметься й ніколи не капітулює.

І що нам потрібно – закрийте небо! Зніміть нарешті білі рукавички, ви все одно не зможете зберегти нейтралітет. Бо наступним Путін може прийти до вас. Закрийте небо, а на землі ми самі впораємося.

Звернення до представників ЗМІ

Я звертаюся до вас, шановні представники ЗМІ інших країн: продовжуйте показувати, що в нас відбувається, і розповідати правду. В інформаційній війні, яку розгорнула Російська Федерація, яка спростовує навіть сам факт вторгнення, кожне свідчення надважливе.

Війна в Україні – це не війна “десь там”. Це війна у Європі й на кордонах із ЄС.

Україна зупиняє силу, яка вже завтра загарбницьким способом може увійти у ваші мирні міста. Якщо не спинити Путіна, який погрожує розпочати ядерну війну, у світі взагалі не залишиться безпечного місця.

Та ми обов’язково переможемо. Ми поруч і у нас є зброя. Вона називається єдність. Єдність у любові до України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 13 дня супротиву російським окупантам, розпочавши промову з надзвичайно важливих новин про те, що США зробили важливий крок для послаблення Росії та змусять агресора заплатити за свої варварські вчинки.