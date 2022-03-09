Україна

Зніміть нарешті білі рукавички: Олена Зеленська закликала міжнародну спільноту закрити небо над Україною

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Березня 2022, 07:00
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