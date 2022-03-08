Украина

Сотни “ежей” и тысячи мешков с песком: как Черкассы защищаются от врага

Ирина Цымбал 08 марта 2022, 10:30

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