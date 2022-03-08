Сотни “ежей” и тысячи мешков с песком: как Черкассы защищаются от врага

Черкассы превратились в город мастеров. Во всех уголках города люди объединяются и выстраивают оборону.

Собираются вместе в массовые толоки, несут кто что может в импровизированные мастерские.

Вместе сваривают противотанковые и колесные “ежи”. Набивают песком тысячи мешков для укрепления микрорайонов и подъездов в город.

К коренным жителям присоединяются и беженцы из обстрелянных городов. Как защищаются Черкассы, смотри в видео.

В поисках безопасности люди массово убегают на запад Украины. Раньше мы рассказывали, как принимает беженцев Ивано-Франковск.