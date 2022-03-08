Сотні “їжаків” та тисячі мішків з піском: як Черкаси захищаються від ворога

Черкаси перетворилися на місто майстрів. В усіх куточках міста люди об’єднуються та вибудовують оборону.

Збираються гуртом у масові толоки, несуть хто що може в імпровізовані майстерні.

Разом зварюють протитанкові та колісні “їжаки”. Набивають піском тисячі мішків для укріплення мікрорайонів та під’їздів до міста.

До корінних мешканців доєднуються й біженці з обстріляних міст. Як захищаються Черкаси дивись у відео.

У пошуках безпеки люди масово тікають на захід України. Раніше ми розповідали, як приймає біженців Івано-Франківськ.