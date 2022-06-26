Спасли Киев от наступления, а теперь страдают от наводнения — какая ситуация в затопленном Демидове

Четвертый месяц подряд они страдают от искусственного наводнения, хотя спасли Киев от наступления врага. Деоккупированный Демидов пострадал в первые дни полномасштабной войны. Тогда в результате разрушения дамбы вода из Киевского водохранилища хлынула на село.

За это время ее уровень снизился, воду пытаются откачать несколькими помпами, но этого мало. Местные опасаются, что до осени не успеют высушить собственные дома и огороды. В отчаянии люди планируют перекрывать дорогу на въезде в Демидов.

Уровень затопления в селе — выше человеческого роста. Искусственное наводнение затопило дома, парники, электрические столбы. С момента затопления Демидова прошло три месяца, однако вода до сих пор омывает некоторые дома местных жителей.

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Вода ушла, но из окон жители видят “море”, в которое превратились их огороды. Жители боятся ходить вокруг домов, ведь можно случайно провалиться. Погреба и колодцы затоплены до основания.

— Нет питьевой воды. Мы набираем воду либо у родственников, либо у друзей. У нас за домом была скважина, теперь она полностью в воде, — рассказывает жительница Демидова Татьяна Гурская.

В деревне работает сразу несколько помп, ими пытаются откачать воду. Но для круглосуточной работы нужно горючее.

— ГСЧС дает в сутки 40 литров, 20-30 литров горючего еще может купить сельское общество. Но чтобы перекачать воду, нужно не менее 100 литров в сутки, — говорит житель Демидова.

Откачка воды малоэффективна. Местные объясняют, что воду после разрушения основной плотины, хлынувшую из Киевского водохранилища на Демидов, возле села сдерживает временная песчаная дамба. Однако таких потоков она не выдерживает и все возвращается во дворы местных жителей.

Если за дамбой не снизить уровень воды и не закрыть шлюзы на Киевском водохранилище, эта дамба скоро рухнет, говорит местный житель.

В селе пострадали более 100 хозяйств, однако председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба обещает: дамбу вскоре отремонтируют и вернут людям условия для ведения своего хозяйства.

Российские военные продолжают обстреливать Украину и стрелять по жилым домам. Ранее мы рассказывали о мощных взрывах в Киеве утром 26 июня.

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