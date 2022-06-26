Украина

Спасли Киев от наступления, а теперь страдают от наводнения — какая ситуация в затопленном Демидове

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