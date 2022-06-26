Врятували Київ від наступу, але досі страждають від штучної повені —яка ситуація у затопленому Демидові

Четвертий місяць вони потерпають від штучної повені, хоча врятували Київ від наступу ворога. Деокупований Демидів постраждав у перші дні повномасштабної війни. Тоді внаслідок руйнування дамби вода з Київського водосховища хлинула на село.

За цей час її рівень знизився, воду намагаються викачати кількома помпами, але цього вкрай мало. Місцеві побоюються, що до осені не зможуть висушити власні оселі та городи. У розпачі люди планують перекривати дорогу на в’їзді в Демидів.

Рівень затоплення в селі — вищий за людський зріст. Штучна повінь затопила будинки, парники, електричні стовпи. З часу затоплення Демидова минуло три місяці, проте вода досі омиває деякі будинки місцевих.

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Вода зійшла, але з вікон жителі бачать “море” на яке перетворилися городи. Мешканці бояться ходити навколо будинків, адже можна ненароком провалитися. Погреби та криниці затопленні вщент.

— Немає питної води. Ми набираємо воду або в родичів, або в друзів. У нас за хатою була свердловина, тепер вона повністю у воді, — розповідає мешканка Демидова Тетяна Гурська.

У селі працює відразу кілька помп, ними намагаються викачати воду. Але для цілодобової роботи потрібне пальне.

— ДСНС дає на добу 40 літрів, 20-30 літрів пального ще може купити сільська громада. Але, щоб перекачати воду, треба не менше 100 літрів на добу, — каже житель Демидова.

Та відкачування води теж неефективне. Місцеві пояснюють, що велику воду після руйнування основної греблі, яка ринула з Київського водосховища на Демидів, біля села стримує тимчасова піщана дамба. Проте таких потоків вона не витримує й все повертається на людські подвір’я.

Якщо за дамбою не понизити рівень води та не закрити шлюзи на Київському водосховищі, ця дамба скоро рухне, — каже місцевий мешканець.

В селі постраждало понад 100 господарств, проте голова Київської ОВА Олексій Кулеба обіцяє: дамбу невдовзі відремонтують та повернуть людям умови для ведення свого господарства.

Російські військові продовжують обстрілювати Україну та цілити у житлові будинки. Раніше ми розповідали про потужні вибухи в Києві вранці 26 червня.

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