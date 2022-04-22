“Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой”: новые перехваченные разговоры оккупантов с родными

Несмотря на обычаи ведения войны и нормы международного права, оккупанты получают приказы убивать военнопленных. Об этом свидетельствуют перехваченные украинской разведкой и СБУ разговоры российских военных.

Оккупант: — Что я тебе могу сказать? Для Чандера, главного из них оставить, а других отпустить навсегда. Навсегда отпустить, чтобы их никто никогда не видел, в том числе родные.

У российских захватчиков перевернутая система ценностей, совсем не такая, как у всего цивилизованного мира.

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Родители российских солдат даже побуждают своих сыновей к зверствам и мародерству.

Собеседник: — Разбирайте Lexus и Mercedes, у них дорогие запчасти.

Оккупант: — Да, я уже об этом думал.

Собеседник: — Ты должен победить. Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой.

Вот так россияне ценят своих детей. Нам трудно это понять, потому что мы ценим каждого украинского солдата, а граждане России — только награбленное.

Российские военные с первого дня полномасштабной войны совершают зверства на территории Украины. Ранее мы рассказывали об оккупации села Термаховки и о том, что там пережили люди.