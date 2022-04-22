“Мій спонсор має заробити гроші та повернутися”: нові перехоплені розмови окупантів з рідними

Попри звичаї ведення війни та норми міжнародного права, окупанти отримують накази убивати військовополонених. Про це свідчать перехоплені українською розвідкою та СБУ розмови російських військових.

Окупант: — Що я тобі можу сказати? Для Чандера (наказ) головного з них залишити, а інших відпустити назавжди. Назавжди відпустити, щоб їх ніхто ніколи не бачив, зокрема рідні.

У російських загарбників перевернута система цінностей. Геть не така, як у всього цивілізованого світу. Злочинні накази вони виконують, а потім розповідають рідним і друзям про “подвиги”, скоєні в Україні.

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Батьки російських солдатів навіть спонукають своїх синів до звірств та мародерства.

Співрозмовник: — Розбирайте Lexus та Mercedes, у них запчастини дорогі.

Окупант: — Так, я вже про це думав.

Співрозмовник: — Ти маєш перемогти. Мій спонсор має заробити гроші та повернутися додому.

Ось так росіяни цінують своїх дітей. Нам це важко зрозуміти, адже ми цінуємо кожного українського солдата, а громадяни Росії — тільки награбоване.

Російські військові з першого дня повномасштабної війни чинять звірства на території України. Раніше ми розповідали про окупацію села Термахівки та що там пережили люди.