Среди жертв есть семьи, дети и военные: полиция эксгумировала первые 20 тел на месте массового захоронения в Лимане

Руины и массовые захоронения — все, что оставляют российские захватчики, когда им приходится бежать с ранее оккупированных ими территорий. А вместе с позором их ждет немало открытых уголовных дел по статье 438 Уголовного кодекса Украины, что касается нарушения законов и обычаев войны.

После деоккупации Лимана полиция уже начала раскопки и эксгумацию тел на двух локациях в городе. О них сообщили правоохранителям местные жители.

По предварительной информации, в одной (локации, — ред.) похоронены около 200 гражданских, другая является братской могилой военнослужащих ВСУ. Среди жертв есть дети, — сообщают в Нацполиции.

Пока известно, что гражданские были похоронены в единичных могилах, а военные — в траншее длиной 40 метров. Также правоохранители отмечают, что среди погибших есть семья с двумя маленькими детьми.

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В Нацполиции утверждают, что по показаниям свидетеля, он похоронил около 20 украинских защитников в братской могиле по приказу российских оккупантов.

За первые дни эксгумации стражам порядка удалось поднять всего 20 тел погибших. Однако на месте раскопок продолжают работать следственно-оперативные группы, криминалисты и судмедэксперты совместно с прокуратурой.

Полиция пытается установить личности погибших. На некоторых могилах удалось обнаружить таблички с данными. Однако есть и безымянные захоронения.

Поэтому правоохранители пытаются идентифицировать тела путем забора биологических образцов и их экспертизы, но некоторые тела находятся в состоянии изменений или уже похоронены в виде останков, поэтому это усложняет процесс.

Кроме того, стражи порядка пытаются установить причины смерти каждого из погибших. По предварительным оценкам полиции, большинство людей скончались в результате осколочных ранений или по естественным причинам. У некоторых лиц имеются признаки огнестрельных ранений.

Читать по теме Массовые захоронения и братская могила — в Лимане начали эксгумацию сотен жертв оккупации В освобожденных Лимане и Святогорске начали эксгумацию и перезахоронение погибших во время российской оккупации.

В общей сложности с 29 сентября было обнаружено 87 тел в деоккупированных населенных пунктах Донецкой области. Идентифицировать удалось только 38 человек.

Другие регионы Украины после деоккупации также — это сплошная боль, ведь каждый день становятся известны новые страшные преступления, которые совершали российские военные. Читай подробнее о пытках в Харьковской области и преступлениях россиян там.

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