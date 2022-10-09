Серед жертв є сім’ї, діти та військові: поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані

Руїни та масові поховання — усе, що лишають по собі російські загарбники, коли їм доводиться тікати з колись окупованих ними територій. А разом з ганьбою на них чекає чимало відкритись кримінальних справ за статтею 438 Кримінального кодексу України, що стосується порушення законів та звичаїв війни.

Так, після деокупації Лимана поліція вже почала розкопки та ексгумацію тіл на двох локаціях у місті. Про них повідомили правоохоронців місцеві жителі.

За попередньою інформацією, в одній (локації, — ред.) поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв є діти, — повідомляють у Нацполіції.

Наразі відомо, що цивільних було поховано в одиничних могилах, а військових — у траншеї завдовжки 40 метрів. Також правоохоронці зазначають, що черед загиблих є родина з двома маленькими дітьми.

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У Нацполіції стверджують, що за показами свідка, він поховав близько 20 українських захисників у братській могилі за наказом російських окупантів.

За перші дні ексгумації правоохоронцям вдалось підняти всього 20 тіл загиблих. Однак на місці розкопок продовжують працювати слідчо-оперативні групи, криміналісти та судмедексперти спільно з прокуратурою.

Наразі поліція намагається встановити особи загиблих. На деяких могилах вдалось виявити таблички з даними. Проте наявні й безіменні поховання.

Тому правоохоронці намагаються ідентифікувати тіла шляхом забору біологічних зразків та їх експертизи, але деякі тіла знаходяться у стані змін або ж вже поховані у вигляді решток, тому це ускладнює процес.

Крім того, правоохоронці намагаються встановити причини смерті кожного із загиблих. За попередніми оцінками поліції, більшість людей померли внаслідок осколкових поранень або з природних причин. У деяких осіб наявні ознаки вогнепальних поранень.

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Загалом з 29 вересня було виявлено 87 тіл у деокупованих населених пунктах Донецької області. Ідентифікувати наразі вдалось лише 38 осіб.

Інші регіони України після деокупації також — це суцільний біль, адже кожного дня викриваються страшні злочини, що їх коїли російські військові. Читай детальніше про катівні на Харківщині та злочини росіян у цій області.

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