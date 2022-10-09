Україна

Серед жертв є сім’ї, діти та військові: поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Жовтня 2022, 19:07
Поліція ексгумувала перші 20 тіл в Лимані

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