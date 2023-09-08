ВСУ закрепились в Строевке и Тополях. Как Сталевий кордон держит оборону и уничтожает врага

Накануне украинские военные подняли сине-желтый флаг над населенными пунктами Строевка и Тополи Харьковской области. Формально они были деоккупированы давно, но зайти туда было невозможно из-за сплошного заминирования.

Подполковник, помощник командира бригады Сталевий кордон Иван Шевцов рассказал Яне Брензей о разминировании в Харьковской области и размещении войск ВСУ на новых рубежах.

Сталевий кордон зашел в Тополи и Строевку: как берут в плен россиян и уничтожают технику

Населенные пункты Строевка и Тополи считались “серой” зоной, только теперь появилась возможность разминирования и подхода к ним, говорит Шевцов.

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В первую очередь, мы подняли флаг нашего государства. Во время разминирования ни один боец не пострадал, на участках обустраивают огневые позиции, — сообщил Иван Шевцов.

Оба населенных пункта расположены почти на границе с РФ, от нее и зоны боевых действий меньше километра. Высокая вероятность, что на эти территории попытаются заходить ДРГ врага.

Мы будем ждать всего и будем готовы к любому развитию событий. Но для нас этот участок очень выгоден, будем осуществлять оборону, — сказал подполковник Шевцов.

Сталевий кордон — одна из девяти бригад Гвардии наступления, которая формировалась в частности из добровольцев. Вся бригада выполняет боевые задания на востоке Украины. Несколько бойцов получили звание Героя Украины.

Мощно работаем артиллерией, почти каждый день попадание в цели врага и уничтожение техники. Несколько дней назад были взяты в плен военные РФ.

Раньше мы рассказывали, до чего додумываются оккупанты в Клещеевке.

Фото: 15 мобильный пограничный отряд Сталевий кордон

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