ЗСУ закріпилися у Строївці та Тополях. Як Сталевий кордон тримає оборону та знищує ворога

Напередодні українські військові підняли синьо-жовтий стяг над населеними пунктами Строївка та Тополі, що у Харківській області. Формально вони були деокуповані давно, але зайти туди було неможливо через суцільне замінування.

Підполковник, помічник командира бригади Сталевий кордон Іван Шевцов розповів Яні Брензей про розмінування на Харківщині та розміщення військ ЗСУ на нових рубежах.

Сталевий кордон зайшов у Тополі та Строївку: як беруть у полон росіян та знищують техніку

Населені пункти Строївка та Тополі вважалися “сірою” зоною, лише тепер з’явилася можливість розмінування та підходу до них, каже Шевцов.

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У першу чергу ми підняли прапор нашої держави. Під час розмінування жоден боєць не постраждав, на ділянках облаштовують вогневі позиції, — повідомив Іван Шевцов.

Обидва населені пункти розташовані майже на кордоні з РФ, від нього та зони бойових дій менше кілометра. Висока ймовірність, що на ці території спробують заходити ДРГ ворога.

Ми будемо чекати усього і будемо готові до будь-якого розвитку подій. Але для нас ця ділянка дуже вигідна, будемо здійснювати оборону, — сказав підполковник Шевцов.

Сталевий кордон — одна з дев’яти бригад Гвардії наступу, що формувалася зокрема з добровольців. Уся бригада виконує бойові завдання на сході України. Кілька бійців отримали почесне звання Героя України.

Потужно працюємо артилерією, майже кожного дня є влучання в цілі ворога та знищення техніки. Кілька днів тому узяли полонених військових РФ.

Раніше ми розповідали, до чого додумуються окупанти у Кліщіївці.

Фото: 15 мобільний прикордонний загін Сталевий Кордон

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