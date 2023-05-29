Сбил насмерть того, кто защищал покой киевлян: как идет следствие дела судьи Андрея Тандыра

В Тальном Черкасской области простились с 23-летним Вадимом Бондаренко, которого сбил насмерть судья Макаровского райсуда Андрей Тандыр.

У мужчины осталось трое детей, самой маленькой дочери всего два года. Семья погибшего нацгвардейца требует справедливого суда.

Детали страшного ДТП

Трагическая авария произошла примерно в полночь 26 мая 2023 года на блокпосте, где молодой военный охранял покой киевлян. От полученных травм боец погиб на месте. Впоследствии Андрею Тандыру объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Правоохранители отмечали, что у мужчины были визуальные клинические признаки опьянения, но он отказался пройти обследование на содержание алкоголя и наркотиков в организме. Впоследствии у судьи насильно взяли биологические образцы. Автотехническая и трасологическая экспертиза будут позже.

Следствие и мера пресечения

Резонансная трагедия вызвала возмущение у общества, ведь пока украинские военные борются со злом на фронте, другое зло совершают те, кто должен быть образцом.

— Чем больше времени пройдет, тем больше вероятность, что содержание (алкоголя — ред.) будет меньше или вообще не будет.

Если говорить о биологических образцах, это может занять несколько дней, а другие экспертизы — даже несколько недель, — говорит прокурор отдела Киевской городской прокуратуры Андрей Даньков.

Взять судью под стражу дал разрешение Высший совет правосудия. Даже на безапелляционные вопросы своих коллег, Тандыр придумывал свои объяснения. Он говорит, что скорость автомобиля была 20 км/ч. Также Тандыр не знает, откуда взялась бутылка алкоголя в машине, которую нашла полиция. В конце концов судить своего коллегу судьи разрешили единогласно.

Тандыра отправили за решетку на два месяца без права залога, до 21 июля 2023, именно этого требовала прокуратура.

Ведь опытный юрист знает все нюансы досудебного расследования и может злоупотреблять положением. В то же время прокуратура призывает всех очевидцев ДТП и тех, кто знает или видел, что подозреваемый судья совершал перед аварией, сообщать на горячую линию:

Киевская прокуратура 044 527 71 48;

ДБР 044 339 51 35;

адвокат семьи 28 068 217 65 41.

Но, к счастью, есть и другие работники суда, которые бок о бок с военными защищают Украину. Ранее мы рассказывали историю судьи Верховного Суда Ивана Мищенко, служащего в ВСУ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: ДБР, МВС України