Збив на смерть того, хто захищав спокій киян: як триває слідство справи судді Андрія Тандира

У Тальному на Черкащині попрощалися із 23-річним Вадимом Бондаренком, якого збив на смерть суддя Макарівського райсуду Андрій Тандир. У чоловіка залишилося троє дітей, найменшій доньці лише два роки. Родина загиблого Нацгвардійця вимагає справедливого суду.

Деталі страшної ДТП

Трагічна аварія сталася приблизно опівночі 26 травня 2023 на блокпосту, де молодий військовий охороняв спокій киян. Від отриманих травм боєць загинув на місці. Згодом Андрію Тандиру оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Правоохоронці зазначали, що чоловік мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння, але він відмовився пройти обстеження на вміст алкоголю та наркотиків в організмі. Згодом у судді примусово взяли біологічні зразки. Автотехнічна та трасологічна експертиза будуть пізніше.

Слідство та запобіжний захід

Резонансна трагедія викликала обурення в суспільства, адже поки українські військові борються зі злом на фронті, інше зло чинять ті, хто має бути взірцем.

— Чим більше часу пройде, тим більша ймовірність, що вміст (алкоголю — ред.) буде менший або не буде взагалі.

Якщо говорити про біологічні зразки, то це може зайняти кілька днів, а інші експертизи — навіть кілька тижнів, — каже прокурор відділку Київської міської прокуратури Андрій Даньков.

Узяти суддю під варту дала дозвіл Вища рада правосуддя. Навіть на безапеляційні питання своїх колег Тандир вигадував свої пояснення. Він каже, що швидкість авто була 20 км/год. Також Тандир не знає, звідки взялася пляшка алкоголю у машині, яку знайшла поліція. Зрештою, судити свого колегу судді дозволили одноголосно.

Тандира відправили за ґрати на два місяці без права застави, до 21 липня 2023 року, саме цього вимагала прокуратура.

Адже досвідчений юрист знає усі нюанси досудового розслідування та може зловживати становищем. Водночас прокуратура закликає усіх очевидців ДТП та тих, хто знає або бачив, що підозрюваний суддя робив перед аварією, повідомляти на гарячу лінію:

Київська прокуратура 044 527 71 48;

ДБР 044 339 51 35;

адвокат родини 28 068 217 65 41.

Але, на щастя, є й інші працівники суду, які пліч-о-пліч з військовими захищають Україну. Раніше ми розповідали історію судді Верховного Суду Івана Міщенка, який служить у ЗСУ.

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Фото: ДБР, МВС України