Свой талант на пользу ВСУ: как украинские бренды помогают военным

Война изменила жизнь каждого украинца. Кому-то пришлось сменить место жительства, а кому-то профессию. Кто может открыть в себе новые таланты, а кому удается использовать уже известные и работать в пользу украинской армии.

Индустрия моды тоже нашла силы объединиться и направить свои умения в необходимое направление. Так, украинские бренды вместо ботинок на каблуке и легких платьев начали производить одежду и обувь для нужд ВСУ и терробороны.

Kachorovska

Бренд вместо блестящих босоножек теперь шьет берцы вместе с другими производителями обуви. На их изготовление были направлены все возможные мощности производства, поэтому уже удалось сделать и отправить первые 500 пар.

Обувь передается в территориальную оборону Киева, однако бренд готов сотрудничать и с другими областями Украины.

IDol

Серж Смолин и Серж Пайе давно основали бренд элитной мужской одежды IDol. Однако сейчас плетут маскировочные сети для известной украинской армии и призывают других присоединиться к ним.

Если не физически, то хотя бы другим способом поддержать Украину в непростые времена.

Syndicate

Украинский бренд планировал собрать около 340 тыс. грн для закупки сырья для пошива термобелья для ВСУ и терробороны. Однако люди настолько сплотились, что удалось собрать вдвое больше.

Теперь представители бренда обещают предоставить все новые комплекты уже 9 марта. Остальные средства пойдут на дополнительные нужды ВСУ и терробороны.

Киевский ЦУМ

Киевский ЦУМ, который так любили главные модницы столицы, теперь передает любовь и теплую одежду территориальной обороне. Около 150 единиц уже направляются к нашим защитникам.

Всі.Свої

Свои раньше собирали украинские бренды вместе, чтобы дать своим покупателям все лучшее. В условиях войны ничего не изменилось, разве что целевая аудитория.

В своем Instagram Всі.Свої предоставляют контакты волонтеров из разных регионов Украины, которые ответственны за пошив формы. Таким образом помогают разным украинским брендам найти тех, кому нужна их помощь.

Благодаря этой информации бренд shypelyk теперь будет шить бронежилеты.

2KOLYORY

Раньше бренд 2KOLYORY был известен своими вышивками. Теперь его работники приступили к работе с прототипом бронежилета. Все, что необходимо — только сертифицированные плиты.

Однако на пошив еще продолжается сбор средств. В настоящее время бренд уже успел собрать 310 тыс. из нужных 1,5 млн грн.

KOLOSOVA

Бренд KOLOSOVA в настоящее время собирает средства на пошив термокостюмов, футболок и худи.

Кроме того, еще один из самых известных украинских дизайнеров уже поддержал инициативу модной индустрии. Читай, как Андре Тан шьет для наших военных и делает украинскую армию от кутюр.