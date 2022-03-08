Свій талант на користь ЗСУ: як українські бренди допомогають військовим

Війна змінила життя кожного українця. Комусь довелося змінити місце проживання, а комусь професію. Хтось може відкрити у собі нові таланти, а комусь вдається використовувати вже відомі та працювати на користь української армії.

Індустрія моди теж знайшла в собі сили об’єднатись та спрямувати свої вміння у необхідний напрям. Так, українські бренди замість черевичків на підборах та легких суконь почали виготовляти одяг та взуття на потреби ЗСУ та тероборони.

Kachorovska

Бренд замість блискучих босоніжок тепер шиє берці разом з іншими виробниками взуття. На їх виготовлення спрямували всі можливі потужності виробництва, тому вже вдалося виготовити та відправити перші 500 пар.

Взуття передають у територіальну оборону Києва, проте бренд готовий співпрацювати й з іншими областями України.

IDol

Серж Смолін та Серж Пайє давно заснували бренд елітного чоловічого одягу IDol. Однак зараз плетуть маскувальні сітки для славетної української армії та закликають інших приєднатись до них.

Якщо не фізично, то хоча б іншим способом, і підтримати Україну в непрості часи.

Syndicate

Український бренд планував зібрати близько 340 тис. грн для закупівлі сировини для пошиву термобілизни для ЗСУ та тероборони. Однак люди настільки згуртувались, що вдалось накопичити вдвічі більше.

Тепер представники бренду обіцяють надати усі нові комплекти вже 9 березня. Решта коштів піде на додаткові потреби ЗСУ та тероборони.

Київський ЦУМ

Київський ЦУМ, який колись так полюбляли головні модниці столиці, тепер передає любов та теплий одяг територіальній обороні. Близько 150 одиниць вже прямують до наших захисників.

Всі.Свої

Всі.Свої раніше збирали українські бренди разом, щоб дати своїм покупцям усе найкраще. В умовах війни нічого не змінилось, хіба що цільова аудиторія.

У своєму Instagram Всі.Свої надають контакти волонтерів із різних регіонів України, які відповідальні за пошиття форми. У такий спосіб допомагають різним українським брендам знайти тих, кому потрібна їхня допомога.

Завдяки цьому бренд shypelyk тепер шитиме бронежилети.

2KOLYORY

Раніше бренд 2KOLYORY був відомий своїми вишивками. Тепер його працівники розпочали роботу з прототипом бронежилета. Усе, що необхідно, — лише сертифіковані плити.

Однак на пошив ще триває збір коштів. Наразі бренд вже встиг зібрати 310 тис. з потрібних 1,5 млн грн.

KOLOSOVA

Бренд KOLOSOVA наразі збирає кошти на матеріал для пошиву термокостюмів, футболок та худі.

Окрім того, ще один із найбільш відомих українських дизайнерів вже раніше підтримав ініціативу модної індустрії. Читай, як Андре Тан шиє для наших військових і робить українську армію “від кутюр”.