“Таблетка успокоительного” от Арестовича. Продвижение врага замедлилось, но увеличилось психологическое давление на людей

ВСУ и другие силы обороны продолжают оборонную операцию по удержанию противника на следующих оперативных направлениях: Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье, – заявил на традиционном брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Противник пытается продвигаться в этих направлениях, но испытывает удары ракетных и артиллерийных войск Вооруженных сил Украины.

Сообщения о захвате города Изюм не соответствует действительности. Сейчас там продолжаются бои и ВСУ наносят поражение противнику.

Героически держится Николаев, Сумы, Чернигов, Харьков, Ахтырка и не дают врагу продвигаться дальше.

Темпы продвижения русских войск существенно замедлились. Сейчас на отдельных направлениях, где они наступали, практически остановлены, а продолжающие силы двигаются малыми силами, проводят предварительную разведку и не представляют существенной угрозы.

Но именно потому, что у них нет преимущества в воздухе или на земле, Россия перенесла свои усилия на информационное пространство и выполняет психологическо-информационные операции на население Украины.

Сообщения о захвате городов, массовые удары направлены на то, чтобы ослабить нашу психологическую готовность к сопротивлению, а наша задача держаться и не верить в их лживые сообщения.

Весь мир с нами.

Вооруженные силы контролируют ситуацию: сбивают самолеты противника и крылатые ракеты, как сегодня ночью, не дают врагу закрепиться там, куда он хочет продвинуться.

Вчера ВСУ и другие военные формирования сил обороны провели не менее семи контратак, — добавляет Алексей Арестович.

Держится героически Мариуполь. Там была контратака, уничтожили танковую колонну. Держится зона ООС, где одно из воздушно-десантных подразделений Украины истребило колонну противника.

Харьков входит в контратаку. То есть наша армия хорошо знает, что она делает. Руководство Украины, как отмечает Арестович, прилагает усилия, чтобы обеспечить Украине военную, экономическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку.

Сегодня также было очередное обращение Зеленского 8 марта, где президент Украины признался, что во время войны не может поздравить женщин с праздником весны. В то время, когда русские захватчики сеют не цветы, а смерть и разрушение.