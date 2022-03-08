“Пігулка спокою” від Арестовича. Просування ворога уповільнилося, але збільшився психологічний тиск на людей

ЗСУ та інші сили оборони продовжують оборонну операцію з утримання противника на наступних оперативних напрямках: Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя, — заявив на традиційному брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович 8 березня 2022 року.

Брифінг Олексій Арестовича від 8 березня 2022

Противник намагається просуватися у цих напрямках, але зазнає ударів ракетних та артилерійних військ Збройних сил України.

Повідомлення про захоплення міста Ізюм не відповідає дійсності. Наразі там тривають бої та ЗСУ наносять ураження противнику.

Героїчно тримається Миколаїв, Суми, Чернігів, Харків, Охтирка і не дають ворогові просуватися далі.

Темпи просування російських військ суттєво уповільнилися. Наразі на окремих напрямках, де вони наступали, практично зупинені, а ті сили, що продовжують, рухаються малими силами, проводять попередню розвідку і не становлять суттєвої загрози.

Але саме тому, що у них немає переваги у повітрі чи на землі, Росія перенесла свої зусилля на інформаційний простір і виконує психологічно-інформаційні операції на населення України.

Повідомлення про захоплення міст, масові удари спрямовані на те, щоб послабити нашу психологічну готовність до опору, а наше завдання триматися і не вірити у їх брехливі повідомлення.

Весь світ з нами.

Збройні сили контролюють ситуацію: збивають літаки противника і крилаті ракети, як сьогодні вночі, не дають ворогу закріпитися там, куди він хоче просунутися.

Вчора ЗСУ та інші військові формування сил оборони здійснили не менше семи контратак, — додає Арестович.

Тримається героїчно Маріуполь. Там була контратака, знищили танкову колону. Тримається зона ООС, де один із повітряно-десантних підрозділів України винищив колону противника.

Харків входить в контратаку. Тобто наша армія добре знає, що вона робить. Керівництво України докладає зусиль, щоб забезпечити Україні воєнну, економічну, дипломатичну та гуманітарну підтримки.

Сьогодні також було чергове звернення Зеленського 8 березня, де президент України зізнався, що під час війни не може просто привітати жінок зі святом весни. У час, коли російські загарбники сіють не квіти, а смерть та руйнацію.