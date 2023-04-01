Грозная Таня преодолевает грязь — танкисты называют боевые машины именами своих любимых и тренируются бить врага

Они не прочь когда-то пересесть на Леопарды, но пока что умело бьют оккупантов на своих Т-72. Танкисты на Запорожском направлении, не нуждающиеся на передней линии сопротивления, методично шлифуют свое мастерство.

Обучение на полигоне сейчас проходит в экстремальных условиях бездорожья уже второго для этих экипажей марта войны. Большинство воинов отражают нашествие с самого начала.

Поэтому, чтобы среди ожесточенных боев не забывать о близких, некоторые ребята дают своим танкам нежные имена любимых.

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К примеру, грозная Таня, преодолевая полуметровую грязь запорожских степей, возглавляет боевую троицу многотонных машин, ведущих потрясающий фланговый огонь в одиночку и дуплетом.

26-летний наводчик Саша, когда назвал свой танк именем невесты, прислал ей фотографию. Говорит, что та ей понравилась.

Свою Татьяну он не видел давно, потому что работы много. А в этой броне Т-72 он с самого начала полномасштабной войны.

Саша признается, что уже на фронте осознал, что самое главное в жизни — это время, которое ты проводишь рядом с родными. Он передает любимой привет и обещает ей обязательно вернуться.

Штурм позиций врага — это важный элемент ведения боя в городе. Смотри, как украинские военные тренируются, чтобы быстро и с меньшими потерями освобождать украинские населенные пункты.

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