Украина

Удар по Харькову — военное преступление. Новое обращение Зеленского к украинцам

Елена Яковлева, редактор сайта 01 марта 2022, 13:09

Больше видео
Втрати Росії в Україні - Скільки ворожих сил знищили ЗСУ 01.03.2022
Несокрушимые ВСУ продолжают достойно защищать нашу землю — потери России на утро 01.03.2022
Обстріли цивільного сектору
Не бьют по мирным кварталам? Доказательства военных преступлений России в фото
0:06:07
Здобутки зсу 1 березня
Bayraktar, авиация и пехота: как украинские военные отражают наступление врага
Ольга Харлан про спортивні санкції
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала спортивные санкции против РФ
Смотреть больше

Последние видео
0:04:45
Звернення Володимира Зеленського 01.03.2022

Удар по Харькову — военное преступление. Новое обращение Зеленского к украинцам
Втрати Росії в Україні - Скільки ворожих сил знищили ЗСУ 01.03.2022
Несокрушимые ВСУ продолжают достойно защищать нашу землю — потери России на утро 01.03.2022
Обстріли цивільного сектору
Не бьют по мирным кварталам? Доказательства военных преступлений России в фото
0:06:07
Здобутки зсу 1 березня
Bayraktar, авиация и пехота: как украинские военные отражают наступление врага
Робота Приймаченко
Искусство будет жить! Картины Примаченко от обстрелов спасли простые украинцы
Ілон Маск надасть доступ до супутникового інтернету Україні
Поддержка от Илона Маска: первая партия станций спутникового интернета Starlink уже в Украине
Ольга Харлан про спортивні санкції
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала спортивные санкции против РФ
0:07:33
Володимир Зеленський
Обстрел Харькова, санкции, переговоры с российской стороной: новое обращение Зеленского
0:01:57
Українці чинять спротив
Бесстрашные украинцы: как гражданские герои противостоят врагу
0:04:50
Ігор Терехов
Это убийство украинского народа: Терехов об обстреле Харькова 28 февраля 2022
Больше видео
Втрати Росії в Україні - Скільки ворожих сил знищили ЗСУ 01.03.2022
Читать дальше
Несокрушимые ВСУ продолжают достойно защищать нашу землю — потери России на утро 01.03.2022

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь