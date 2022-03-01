Удар по Харькову — военное преступление. Новое обращение Зеленского к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам и прокомментировал обстрел Харькова.

Крылатая ракета, выпущенная из российского Белгорода, попала в Харькове в самую большую площадь Европы. Десятки жертв — вот такая цена свободы, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что на площади не было военной цели, равно как и в тех жилых районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии.

Этот удар по Харькову — военное преступление. Это государственный терроризм Российской Федерации.

Зеленский призвал мир немедленно и действенно отреагировать на безжалостную атаку на Харьков. Украина требует полной ответственности для террористов в международных судах.

Президент отметил, что Харьков и Киев для России — самые главные мишени. Поэтому ради обороны столицы Зеленский принял решение на время войны назначить главой Киевской военной администрации профессионального военного генерала Жирнова Николая Николаевича.

Виталий Кличко остается мэром Киева, у него своя сфера ответственности. Мэр и глава военной администрации будут работать вместе для защиты Киева.

Смотри полное видеообращение президента.

Напомним, в воскресенье, 27 февраля, Украина направила иск против России в Гаагу (Международный суд ООН) для привлечения страны-агрессора к ответственности за военные преступления.