Удар по Харкову — воєнний злочин. Нове звернення Зеленського до українців та світу

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців та прокоментував обстріл Харкова.

Крилата ракета, випущена з російського Бєлгорода, влучила в Харкові в найбільшу площу Європи. Десятки жертв — ось така ціна свободи, — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що на площі не було військової цілі, так само як і в тих житлових районах Харкова, по яких б’ють з реактивної артилерії.

Цей удар по Харкову — воєнний злочин. Це державний тероризм Російської Федерації.

Зеленський закликав світ негайно та дієво відреагувати на безжалісну атаку на Харків. Україна вимагає повної відповідальності для терористів у міжнародних судах.

Президент зазначив, що Харків та Київ для Росії — найголовніші мішені. Тому заради оборони столиці Зеленський ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської військової адміністрації професійного військового — генерала Жирнова Миколу Миколайовича.

Віталій Кличко залишається мером Києва, у нього своя сфера відповідальності. Мер та голова військової адміністрації працюватимуть разом для захисту Києва.

Дивися повне відеозвернення президента.

Нагадаємо, у неділю, 27 лютого, Україна направила позов проти Росії до Гааги (Міжнародний суд ООН) для притягнення країни-агресора за воєнні злочини.