Вымытые кладбища, мертвая рыба и инфекции. В Херсонской области растет угроза эпидемий

Херсонская область остается в зоне эпидемиологического риска. Местные больницы готовятся к вспышке инфекционных заболеваний. Хотя пока все стабильно, угроза не прошла и не пройдет, очевидно, до конца летнего сезона.

Особенно беспокоит левый берег, где оккупанты бросили людей на произвол судьбы. Угроза эпидемии в Херсонской области растет — читай все, что известно о ситуации.

Угроза эпидемии в Херсонской области

Коробки в одной из херсонских больниц стоят на случай эпидемии. Их десятки, здесь все необходимое для лечения. Лекарства и антисептические средства рассредоточиваются по территории больницы. Коробки стоят в каждом отделении.

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На случай вспышки эпидемии уже подготовили палаты. Сейчас эти кровати пустые, все надеются, что так будет и дальше. В области определили три учреждения, которые в первую очередь будут принимать больных с острыми кишечными инфекциями.

Им увеличили финансирование, но готовятся все больницы города и области. Помогают и волонтеры. Красный Крест готовит мини-аптечки, где будут сорбенты и разные препараты.

Хотя пока все стабильно, угроза не миновала. По всей видимости, проблемы будут возникать в начале июля, говорят специалисты. Зафиксированы случаи сальмонеллы, кишечной палочки, других опасных патогенов.

Из-за того, что многие органические вещества попали в воду, они начинают разлагаться. Главный источник инфекций — вода. Канализационные воды смешиваются с питьевыми и подземными. Залило свалки и кладбища. В воде начинает гнить рыба.

Ключевой вопрос — обеспечение чистой водой. Люди запасаются питьевой и технической водой. Потребности населения удовлетворяются, есть запас более 2000 тонн.

Состояние воды регулярно проверяет водоканал. Там получили установку для очистки. Местные говорят, что обязательно кипятят воду, не покупают овощи на рынках, чтобы не заразиться инфекциями.

Партизанское движение на левом берегу Херсона сообщало, что российские оккупанты начали массово болеть холерой, а гражданское население отрезано от воды и базовых нужд.

Раньше мы рассказывали, как Николаевская область выживает без воды и среди мертвой рыбы.

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