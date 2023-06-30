Україна

Вимиті кладовища, мертва риба та інфекції. На Херсонщині зростає загроза епідемій

Ольга Читайло 30 Червня 2023, 22:00

Більше відео
0:08:01
Ситуація на Таврійському напрямку сьогодні 30.06.2023: останні новини
Бої з професійною армією! Військовий про ситуацію на Таврійському напрямку та труднощі просування
Як проходитиме евакуація у випадку вибуху на ЗАЕС: що треба знати
Десятки спецавтівок, евакуаційні пункти та вимірювання радіації — як проходитиме евакуація у випадку вибуху на ЗАЕС
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:18:28
Гранатометники у Бахмуті
Репортаж з перервами на прильоти: реалії боїв на Бахмутському напрямку
Дивитись більше

Останні відео
0:04:11
Загроза епідемії на Херсонщині зростає — все, що відомо про ситуацію

Вимиті кладовища, мертва риба та інфекції. На Херсонщині зростає загроза епідемій
0:08:01
Ситуація на Таврійському напрямку сьогодні 30.06.2023: останні новини
Бої з професійною армією! Військовий про ситуацію на Таврійському напрямку та труднощі просування
Як проходитиме евакуація у випадку вибуху на ЗАЕС: що треба знати
Десятки спецавтівок, евакуаційні пункти та вимірювання радіації — як проходитиме евакуація у випадку вибуху на ЗАЕС
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:18:28
Гранатометники у Бахмуті
Репортаж з перервами на прильоти: реалії боїв на Бахмутському напрямку
0:04:17
Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Тайсон: історія про поранення та лікування
Був за крок від смерті, але врятувався та хоче продовжувати службу! Історія незламного бійця на псевдо Тайсон
Карта бойових дій в Україні
Росіяни потерпають від української авіації та від власного керівництва! Карта бойових дій в Україні 30 червня в режимі онлайн
0:04:06
Як рятують людей у Красногорівці — важка праця волонтерів
Від міста залишилася лише назва. Волонтери під обстрілами рятують мешканців Красногорівки
0:03:40
Афанасіївка на Миколаївщині
Води немає, а двір усіяний мертвою рибою… Як приходить до тями село Афанасіївка на Миколаївщині
0:09:35
Як штурмовики виконують завдання на нулі — інтерв'ю з командиром
Бойовик, але в реальному житті. Як штурмовики виконують завдання на нулі
Більше відео
Ситуація на Таврійському напрямку сьогодні 30.06.2023: останні новини
Читати далі
Бої з професійною армією! Військовий про ситуацію на Таврійському напрямку та труднощі просування

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь