Вимиті кладовища, мертва риба та інфекції. На Херсонщині зростає загроза епідемій

Херсонщина залишається в зоні епідеміологічного ризику. Місцеві лікарні готують до спалаху інфекційних хвороб. Хоча поки все стабільно, загроза не минула і не мине, вочевидь, до кінця літнього сезону.

Особливо непокоїть лівий берег, де окупанти кинули людей напризволяще. Загроза епідемії на Херсонщині зростає: все, що відомо про ситуацію — у матеріалі.

Загроза епідемії на Херсонщині

Ці коробки в одній з Херсонських лікарень стоять на випадок епідемії. Їх десятки, тут все необхідне для лікування. Ліки та антисептичні засоби розосереджують по території лікарні. Коробки стоять у кожному відділенні.

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На випадок спалаху епідемії вже підготували палати. Зараз ці ліжка порожні, всі сподіваються, що так і буде далі. В області визначили три заклади, які передусім прийматимуть хворих з гострими кишковими інфекціями.

Їм збільшили фінансування, але готуються всі лікарні міста та області. Допомагають і волонтери. Червоний Хрест готує міні-аптечки, де будуть сорбенти та різні препарати.

Хоча поки все стабільно, загроза не минула. Ймовірно, проблеми виникатимуть на початку липня, кажуть фахівці. Зафіксовані випадки сальмонели, кишкової палички, інших небезпечних патогенів.

Через те, що багато органічних речовин потрапило у воду, вони починають розкладатися. Головне джерело інфекцій — вода. Каналізаційні води змішуються з питними та підземними. Залило смітники та цвинтарі. У воді починає гнити риба.

Ключове питання — забезпечення чистою водою. Люди запасаються питною та технічною водою. Потреби населення задовольняються, є запас понад 2000 тонн.

Стан води регулярно перевіряє водоканал. Там отримали установку для очищення. Місцеві кажуть: обов’язково кип’ятять воду, не купують овочі з ринків, щоб не заразитися інфекціями.

Партизанський рух на лівому березі Херсона повідомляв, що російські окупанти почали масово хворіти на холеру, а цивільне населення відрізане від води та базових потреб.

Раніше ми розповідали, як Миколаївщина виживає без води та серед мертвої риби.

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