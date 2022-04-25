Украина готова к миру. Была готова и тогда, когда война продолжалась на Донбассе. Новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 апреля записал очередное обращение к нации и миру.

Сегодня начался уже третий месяц нашей войны за нашу независимость. Российско-украинская война. Третий месяц!

Обращение Зеленского 25 апреля – главные тезисы:

За два месяца боевых действий 9 тысяч 781 защитник Украины был отмечен государственными наградами. Звание Героя Украины присвоено 142 нашим защитникам.

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Украинцы и украинки проявили массовую готовность защищать государство. Любого возраста, любого имущественного положения, любого образования – украинцы и украинки все равно встали на защиту государства.

Эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории – с востока до запада, с севера до юга – украинская идея все равно сильна, все равно всенародна.

Через два месяца они использовали против нас более тысячи ста ракет. Бесчисленное количество авиабомб, артиллерии. Они пытали, грабили, расстреливали. Они миновали нашу землю. Превращали мирные города и деревни в ад. Часть украинских городов и общин уничтожили прямо к камням. Но так ничего и не добились. И не добьются.

По состоянию на данный момент удалось деоккупировать уже 931 населенный пункт. Еще многие города и общины находятся под временным контролем русской армии. Но я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, когда мы освободим нашу землю.

Через два месяца создана глобальная антивоенная коалиция. Против России уже введены санкции, отнявшие у нее будущее. Украина получает пособие от десятков стран. Это поддержка оружием, финансами, необходимыми товарами, политическая поддержка напрямую.

Максимально ускоряем движение в Европейский Союз.

Уже прошли исторический момент, важный этап – с получением и заполнением специального опросника, который предоставляли каждому государству перед тем, как они получали статус кандидата в члены ЕС.

Очевидно, что каждый день – особенно сегодня, когда начался третий месяц нашего сопротивления, – всех в Украине беспокоит вопрос о мире. О том, когда это все кончится. О том, когда и что может оказаться победой для Украины.

На этот вопрос одновременно есть и нет простого ответа.

Когда будет победа – ее ощутит каждый. Когда придет мир – его увидит каждый. Но чтобы это произошло – и произошло быстрее – мы должны думать не о том, когда и что это будет.

Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще более невыносимым.

Украина готова к миру. Была готова и тогда, когда война продолжалась на Донбассе. Готова и сейчас, когда российское вторжение стало полномасштабным.

Но чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка должны бороться. Должны защищать свободу. Ибо каждый день борьбы сейчас – это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны. После нашей победы.

Как обычно перед записью обращения, подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены еще 269 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 9 военнослужащих Главного управления разведки.

Смотри полное видео обращение Зеленского 25 апреля:

Напомним, ранее мы рассказывали, о чем договорились Зеленский, Блинкен и Остин на закрытой встрече в Киеве.