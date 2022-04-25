Украина

Украина готова к миру. Была готова и тогда, когда война продолжалась на Донбассе. Новое обращение Зеленского

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 25 апреля 2022, 23:17
звернення Зеленського 25 квітня

Больше видео
0:02:46
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 25.04
Обсуждают убийство детей. Новые перехваченные разговоры русских захватчиков
0:05:39
Луганська область
Перебитое электроснабжение и постоянные обстрелы: Гайдай о ситуации в Луганской области
0:02:06
Як Запоріжжя готується до оборони
Российская армия приближается к Запорожью. Как город готовится к обороне
0:03:06
Як ЗСУ знищують ворожі гвинтокрили
Сбил вражеский вертолет на день рождения. Как ВСУ уничтожают силы РФ
Смотреть больше

Последние видео
0:02:46
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 25.04

Обсуждают убийство детей. Новые перехваченные разговоры русских захватчиков
0:07:34
звернення Зеленського 25 квітня
Украина готова к миру. Была готова и тогда, когда война продолжалась на Донбассе. Новое обращение Зеленского
0:05:39
Луганська область
Перебитое электроснабжение и постоянные обстрелы: Гайдай о ситуации в Луганской области
0:02:06
Як Запоріжжя готується до оборони
Российская армия приближается к Запорожью. Как город готовится к обороне
0:03:06
Як ЗСУ знищують ворожі гвинтокрили
Сбил вражеский вертолет на день рождения. Как ВСУ уничтожают силы РФ
Виталий Ким о ситуации в Брянске
Доброе утро, мы из Украины! А бомбардировка Брянска — ну не знаю… Виталий Ким о взрывах в России
0:01:23
Зруйнована церква
Из церкви расстреливали людей: репортаж из разрушенной святыни
Завод Азовсталь у Маріуполі
Россия заявила об открытии коридора для гражданских с Азовстали — как реагирует Украина
Зустріч Зеленського з Блінкеном та Остіном
Фантастическая троица: о чем договорились Зеленский, Блинкен и Остин на закрытой встрече в Киеве
Ситуація в Запорізькій області станом на 25 квітня
Там появляются новые Бучи. Обстрелы, псевдоглавы, горячие точки в Запорожской области
Больше видео
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 25.04
Читать дальше
Обсуждают убийство детей. Новые перехваченные разговоры русских захватчиков
Луганська область
Читать дальше
Перебитое электроснабжение и постоянные обстрелы: Гайдай о ситуации в Луганской области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь