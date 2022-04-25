Україна

Україна готова до миру. Була готова і тоді, коли війна тривала на Донбасі. Нове звернення Зеленського

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 25 Квітня 2022, 23:17
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