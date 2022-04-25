Україна готова до миру. Була готова і тоді, коли війна тривала на Донбасі. Нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський ввечері 25 квітня записав чергове звернення до нації та світу.

Сьогодні почався вже третій місяць нашої війни за нашу незалежність. Російсько-української війни. Третій місяць!

Звернення Зеленського 25 квітня — головні тези:

За 2 місяці бойових дій 9 тисяч 781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Героя України присвоєно 142 нашим захисникам.

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Українці й українки проявили по-справжньому масову готовність захищати державу. Будь-якого віку, будь-якого майнового стану, будь-якої освіти – українці й українки однаково стали на захист держави.

Ця війна стала по-справжньому народною для України. І показала, що на всій нашій території – від сходу до заходу, від півночі до півдня – українська ідея однаково сильна, однаково всенародна.

За два місяці вони використали проти нас більше тисячі ста ракет. Незліченну кількість авіабомб, артилерії. Вони катували, грабували, розстрілювали. Вони мінували нашу землю. Перетворювали мирні міста і села на пекло. Частину українських міст і громад знищили просто до каміння. Але так нічого і не досягли. І не досягнуть.

Станом на цей час вдалося деокупувати вже 931 населений пункт. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Але я не маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю.

За два місяці створена глобальна антивоєнна коаліція. Проти Росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє. Україна отримує допомогу від десятків країн. Це підтримка зброєю, фінансами, необхідними товарами, політична підтримка безпосередньо.

Максимально прискорюємо наш рух в Європейський Союз.

Вже пройшли історичний момент, важливий етап – з отриманням і заповненням спеціального опитувальника, який надавали кожній державі перед тим, як вони набували статус кандидата у члени ЄС.

Очевидно, що кожного дня – а особливо сьогодні, коли почався третій місяць нашого опору, – усіх в Україні турбує питання про мир. Про те, коли це все закінчиться. Про те, коли й що може стати перемогою для України.

На це питання одночасно і є і немає простої відповіді.

Коли буде перемога – її відчує кожен. Коли настане мир – його побачить кожен. Але щоб це сталося – і сталося швидше – ми повинні думати не про те, коли і що це буде.

Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще нестерпніше.

Україна готова до миру. Була готова і тоді, коли війна тривала на Донбасі. Готова і зараз, коли російське вторгнення стало повномасштабним.

Але щоб Росія шукала мир, кожен українець і українка ще мають боротися. Мають захищати свободу. Бо кожен день боротьби зараз – це плюс роки і роки мирного життя після цієї війни. Після нашої перемоги.

Як завжди перед записом звернення, підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені ще 269 військовослужбовців Збройних сил України та 9 військовослужбовців Головного управління розвідки.

Дивись повне відео звернення Зеленського 25 квітня:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про що домовились Зеленський, Блінкен та Остін на закритій зустрічі в Києві.