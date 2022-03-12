Украинцы показывают рекордные результаты на Паралимпиаде-2022! Что происходит на спортивном фронте

Наши паралимпийцы — спортивные воины, отстаивающие честь Украины на международной арене.

Что там на спортивном фронте? На Паралимпиаде-2022 Украина занимает второе после Китая общекомандное место с рекордным результатом: 28 медалей, из которых 10 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины на своей странице в Facebook.

Украинские спортсмены показали самый лучший результат в истории паралимпийского движения Украины.

Сегодня, 12 марта, Украина получила три медали. Награды завоевывали в разных классах лыжных гонок на средней дистанции свободным стилем.

Золото получила Александра Кононова (класс стоя для спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата).

Серебро добыли в борьбе Ирина Буй (класс стоя для спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата) и Дмитрий Суярко (класс спортсменов с нарушением зрения).

Вчера, 11 марта, был щедрый на медали день. Наши парабиатлонисты разыграли последние награды Пекина-2022 — в индивидуальной гонке на средней дистанции.

Победителями стали:

Оксана Шишкова (класс спортсменок с нарушениями зрения, Харьковская обл.) с гайдом Андреем Марченко (Сумская обл.)

(класс спортсменок с нарушениями зрения, Харьковская обл.) с гайдом (Сумская обл.) Людмила Ляшенко (класс стоя, Харьковская обл.)

(класс стоя, Харьковская обл.) Александр Казик (класс спортсменов с нарушениями зрения) с гайдом Сергеем Кучерявым (Винницкая обл.)

(класс спортсменов с нарушениями зрения) с гайдом (Винницкая обл.) Виталий Лукьяненко (класс спортсменов с нарушениями зрения, Харьковская обл.) с гайдом Борисом Бабаром (Черниговская обл.)

(класс спортсменов с нарушениями зрения, Харьковская обл.) с гайдом (Черниговская обл.) Тарас Радь (класс сидя, Тернопольская обл.)

(класс сидя, Тернопольская обл.) Григорий Волчинский (класс стоя, Винницкая обл.)

Завтра, в последний день паралимпиады, наша сборная будет соревноваться в двух эстафетах по лыжным гонкам.

Украинские паралимпийцы передают сердечные приветствия нашим мужественным воинам, защищающим Украину. Спортсмены провели минуту молчания в знак сострадания погибшим, а также акцию Peace for all.

Энвер Аблаев — главный тренер сборной Украины по фристайлу. Уже второй раз подряд со своим подопечным Александром Абраменко они боролись за медали на Олимпийских играх. Читай интервью Энвера Аблаева.