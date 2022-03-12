Украинцы показывают рекордные результаты на Паралимпиаде-2022! Что происходит на спортивном фронте

Наши паралимпийцы — спортивные воины, отстаивающие честь Украины на международной арене.
Что там на спортивном фронте? На Паралимпиаде-2022 Украина занимает второе после Китая общекомандное место с рекордным результатом: 28 медалей, из которых 10 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых.
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины на своей странице в Facebook.
Украинские спортсмены показали самый лучший результат в истории паралимпийского движения Украины.
Сегодня, 12 марта, Украина получила три медали. Награды завоевывали в разных классах лыжных гонок на средней дистанции свободным стилем.
Золото получила Александра Кононова (класс стоя для спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата).
Серебро добыли в борьбе Ирина Буй (класс стоя для спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата) и Дмитрий Суярко (класс спортсменов с нарушением зрения).
Фото: Министерство молодежи и спорта Украины / Facebook
Вчера, 11 марта, был щедрый на медали день. Наши парабиатлонисты разыграли последние награды Пекина-2022 — в индивидуальной гонке на средней дистанции.
Победителями стали:
Завтра, в последний день паралимпиады, наша сборная будет соревноваться в двух эстафетах по лыжным гонкам.
Украинские паралимпийцы передают сердечные приветствия нашим мужественным воинам, защищающим Украину. Спортсмены провели минуту молчания в знак сострадания погибшим, а также акцию Peace for all.
Энвер Аблаев — главный тренер сборной Украины по фристайлу. Уже второй раз подряд со своим подопечным Александром Абраменко они боролись за медали на Олимпийских играх. Читай интервью Энвера Аблаева.