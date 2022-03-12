Українці показують рекордні результати на Паралімпіаді-2022! Що відбувається на спортивному фронті

Наші паралімпійці — спортивні воїни, які відстоюють честь України на міжнародній арені.
Що там на спортивному фронті? На Паралімпіаді-2022 Україна посідає друге після Китаю загальнокомандне місце з рекордним результатом: 28 медалей, з яких 10 золотих, 10 срібних, 8 бронзових.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України на своїй сторінці у Facebook.
Українські спортсмени показали найкращий результат в історії паралімпійського руху України.
Сьогодні, 12 березня, Україна здобула три медалі. Нагороди виборювали в різних класах лижних гонок на середній дистанції вільним стилем.
Золото отримала Олександра Кононова (клас стоячи для спортсменок з ураженням опорно-рухового апарату).
Срібло вибороли Ірина Буй (клас стоячи для спортсменок з ураженням опорно-рухового апарату) та Дмитро Суярко (клас спортсменів з порушенням зору).
Фото: Міністерство молоді та спорту України / Facebook
Вчора, 11 березня, був рясний на медалі день. Наші парабіатлоністи розіграли останні нагороди Пекіна-2022 — в індивідуальній гонці на середній дистанції.
Переможцями стали:
Завтра, в останній день паралімпіади, наша збірна змагатиметься у двох естафетах з лижних гонок.
Українські паралімпійці передають сердечні вітання нашим мужнім воїнам, які боронять Україну. Спортсмени провели хвилину мовчання в знак співчуття загиблим, а також акцію Peace for all.
Енвер Аблаєв — головний тренер збірної України з фристайлу. Уже другий раз поспіль зі своїм вихованцем Олександром Абраменком вони виборювали медалі на Олімпійських іграх. Читай інтерв’ю Енвера Аблаєва.