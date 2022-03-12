Україна

Українці показують рекордні результати на Паралімпіаді-2022! Що відбувається на спортивному фронті

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Березня 2022, 14:30
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Українці показують рекордні результати на Паралімпіаді-2022! Що відбувається на спортивному фронті
0:08:15
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Викрадення мера Мелітополя та втрати військ РФ: нове звернення Зеленського 12.03.22
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