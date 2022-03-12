Українці показують рекордні результати на Паралімпіаді-2022! Що відбувається на спортивному фронті

Наші паралімпійці — спортивні воїни, які відстоюють честь України на міжнародній арені.

Що там на спортивному фронті? На Паралімпіаді-2022 Україна посідає друге після Китаю загальнокомандне місце з рекордним результатом: 28 медалей, з яких 10 золотих, 10 срібних, 8 бронзових.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України на своїй сторінці у Facebook.

Українські спортсмени показали найкращий результат в історії паралімпійського руху України.

Сьогодні, 12 березня, Україна здобула три медалі. Нагороди виборювали в різних класах лижних гонок на середній дистанції вільним стилем.

Золото отримала Олександра Кононова (клас стоячи для спортсменок з ураженням опорно-рухового апарату).

Срібло вибороли Ірина Буй (клас стоячи для спортсменок з ураженням опорно-рухового апарату) та Дмитро Суярко (клас спортсменів з порушенням зору).

Вчора, 11 березня, був рясний на медалі день. Наші парабіатлоністи розіграли останні нагороди Пекіна-2022 — в індивідуальній гонці на середній дистанції.

Переможцями стали:

Оксана Шишкова (клас спортсменок з порушеннями зору, Харківська обл.) з гайдом Андрієм Марченком (Сумська обл.)

(клас спортсменок з порушеннями зору, Харківська обл.) з гайдом (Сумська обл.) Людмила Ляшенко (клас стоячи, Харківська обл.)

(клас стоячи, Харківська обл.) Олександр Казік (клас спортсменів з порушеннями зору) з гайдом Сергієм Кучерявим (Вінницька обл.)

(клас спортсменів з порушеннями зору) з гайдом (Вінницька обл.) Віталій Лук’яненко (клас спортсменів з порушеннями зору, Харківська обл.) з гайдом Борисом Бабаром (Чернігівська обл.)

(клас спортсменів з порушеннями зору, Харківська обл.) з гайдом (Чернігівська обл.) Тарас Радь (клас сидячи, Тернопільська обл.)

(клас сидячи, Тернопільська обл.) Григорій Вовчинський (клас стоячи, Вінницька обл.)

Завтра, в останній день паралімпіади, наша збірна змагатиметься у двох естафетах з лижних гонок.

Українські паралімпійці передають сердечні вітання нашим мужнім воїнам, які боронять Україну. Спортсмени провели хвилину мовчання в знак співчуття загиблим, а також акцію Peace for all.

Енвер Аблаєв — головний тренер збірної України з фристайлу. Уже другий раз поспіль зі своїм вихованцем Олександром Абраменком вони виборювали медалі на Олімпійських іграх. Читай інтерв’ю Енвера Аблаєва.