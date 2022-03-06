Сім медалей за один день! Як українські спортсмени підкорюють Паралімпіаду

4 березня в Пекіні почалися зимові Паралімпійські ігри. Перший день приніс Україні сім нагород.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Українці здобули нагороди в різних класах біатлонних спринтерських гонок.

У синьо-жовтих кольорах вийшов увесь п’єдестал пошани у чоловіків серед учасників з порушенням зору.

Золото здобув Віталій Лук’яненко (клас B3, гайд Бабар).

Срібло — Олександр Казік (клас B1, гайд Кучерявий).

Бронзу — Дмитро Суярко (клас B2, гайд Ніконович).

Григорій Вовчинський (клас LW8) та Оксана Шишкова (клас B2, гайд Марченко) стали чемпіонами.

Окрім цього, срібні медалі вибороли Тарас Радь (клас LW12) та Людмила Ляшенко (клас LW8).

Нагадаємо, раніше ми розповідали головні факти про зимові змагання Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.