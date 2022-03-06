Семь медалей за один день! Как украинские спортсмены покоряют Паралимпиаду

4 марта в Пекине начались зимние Паралимпийские игры. Первый день принес Украине семь наград.
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.
Украинцы получили награды в разных классах биатлонных спринтерских гонок.
В сине-желтых цветах вышел весь пьедестал почета у мужчин среди участников с нарушением зрения.
В сине-желтых цветах вышел весь пьедестал почета у мужчин среди участников с нарушением зрения.
Фото: Министерство молодежи и спорта Украины / Facebook
Золото получил Виталий Лукьяненко (класс B3, гайд Бабар).
Серебро — Александр Казик (класс B1, гайд Кучерявый).
Бронзу — Дмитрий Суярко (класс B2, гайд Никонович).
Григорий Волчинский (класс LW8) и Оксана Шишкова (класс B2, гайд Марченко) стали чемпионами.
Кроме того, серебряные медали завоевали Тарас Радь (класс LW12) и Людмила Ляшенко (класс LW8).
Напомним, ранее мы рассказывали главные факты о зимних соревнованиях Олимпийские игры-2022 в Пекине.