Утренные взрывы в Николаеве, Лисичанске и Северодонецке: что известно о последствиях обстрелов

К сожалению, в Украине утро начинается не с кофе, а с очередной подборки обстрелов мирных городов российскими захватчиками. 17 июня утром снова потерпели разрушений Николаев, Лисичанск и Северодонецк.

Обстрелы Николаева

Сегодня утром в 06:46 в городе прогремели два мощных взрыва. Россияне ударили по объекту инфраструктуры, но взрывной волной повредило жилые многоэтажки вокруг.

От ракетного удара утром в Николаеве пострадали четыре многоэтажных жилых дома и объект инфраструктуры. На данный момент есть один погибший и шестеро раненых (из них один ребенок). Ведутся спасательные работы, — сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Удары по Лисичанску и Северодонецку

По данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в области интенсивность боев растет каждый день.

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Украинским военным удалось отодвинуть российских оккупантов от Золотого. Рашисты же “отблагодарили” убийством мирных жителей. Ракетный удар по дому культуры в Лисичанске уже унес три жизни. Семь человек травмированы и госпитализированы.

Россияне также атаковали профилакторий, где, вероятно, скрывались люди. В результате обстрелов на улице погиб местный житель.

Кроме того, в Лисичанске разрушения получили здание школы и два дома, в Горном — 18 домов, во Врубовке — семь. Много повреждений в поселке Синецкий под Северодонецком, — сообщил Гайдай в своем Telegram-канале.

В старых районах Северодонецка погибла мама со своим сыном.

— Уменьшается количество уцелевших домов, объектов инфраструктуры, площадь свободной от захватчиков территории, однако враг только усиливает огневое влияние, убивая мирных людей, — отметил глава Луганской ОВА.

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