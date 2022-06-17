Ранкові вибухи в Миколаєві, Лисичанську та Сєвєродонецьку: що відомо про наслідки обстрілів

На жаль, в Україні ранок починається не з кави, а з чергової добірки обстрілів мирних міст російськими загарбниками. 17 червня вранці знову зазнали руйнувань Миколаїв, Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Обстріли Миколаєва

Сьогодні вранці о 06:46 в місті пролунали два потужні вибухи. Росіяни уразили об’єкт інфраструктури, але вибуховою хвилею пошкодило житлові багатоповерхівки навколо.

Від ракетного удару вранці у Миколаєві постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об’єкт інфраструктури. На цей момент один загиблий і шестеро поранених (з них одна дитина). Ведуться рятувальні роботи, — повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

UPD: станом на 12:00 2 загиблих і 20 поранених.

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Удари по Лисичанську та Сєвєродонецьку

За даними очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, в області інтенсивність боїв зростає щодня.

Українських військовим вдалося відсунути російських окупантів від Золотого. Натомість рашисти “віддячили” вбивством мирних жителів. Ракетний удар по будинку культури в Лисичанську вже забрав три життя. Семеро людей травмовані й госпіталізовані.

Росіяни також атакували профілакторій, де, ймовірно, переховувались люди. У результаті обстрілів на вулиці загинув місцевий мешканець.

Крім того, в Лисичанську руйнувань зазнали будівля школи та два будинки, у Гірському — 18 будинків, у Врубівці — сім. Багато пошкоджень в селищі Синецький під Сєвєродонецьком, — повідомив Гайдай у своєму Telegram-каналі.

У старих районах Сєвєродонецька загинула мати зі своїм сином.

— Меншає кількість вцілілих будинків, об’єктів інфраструктури, площа вільної від загарбників території, однак ворог тільки посилює вогневий вплив, вбиваючи мирних людей, — зазначив голова Луганської ОВА.

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