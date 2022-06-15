Новая статья расходов в платежках киевлян: в КГГА объяснили, почему выросла цена за коммунальные услуги

С декабря 2021 года в платежках киевлян за коммунальные услуги появилась новая строчка — ФСГ. Киевтеплоэнерго дал разъяснение, что это такое и почему выросла цена.

Что такое ФСГ

Функционирование системы горячего водоснабжения дома (ФСГ) — это оплата тепловой энергии, которую дом потребляет для работы внутренней системы горячего водоснабжения и полотенцесушителей.

Ее размер зависит от типа и инженерной конструкции системы горячего водоснабжения (ГВС) и в мае составляет в среднем 46,5 грн в Киеве, — объясняют в КГГА.

Как проводится начисление

Начисление ФСГ проводится на протяжении всего года для домов Киева, оборудованных системой ГВС. Даже если у жильца есть бойлер, ему все равно придется платить за функционирование внутренней системы.

Сейчас также смотрят

Расходы распределяют на основе данных о потреблении домом тепловой энергии в соответствии с площадью квартиры, особенностями системы ГВС дома и Методики №315. Найти строку ФСГ можно в блоке Тепловая энергия.

Ранее мы рассказывали, нужно ли платить за услуги, если не живешь дома.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!