Нова стаття витрат у платіжках киян: у КМДА пояснили, чому зросла ціна за комунальні послуги 

З грудня 2021 року в платіжках киян за комунальні послуги з’явився новий рядок — ФСГ. Київтеплоенерго дав роз’яснення, що це таке та чому зросла ціна.
Функціонування системи гарячого водопостачання будинку (ФСГ) — це оплата теплової енергії, яку будинок споживає для роботи внутрішньої системи гарячого водопостачання та рушникосушарок.
Її розмір залежить від типу та інженерної конструкції системи гарячого водопостачання (ГВП) і в травні становить у середньому 46,5 грн у Києві, — пояснюють у КМДА.
Її розмір залежить від типу та інженерної конструкції системи гарячого водопостачання (ГВП) і в травні становить у середньому 46,5 грн у Києві, — пояснюють у КМДА.
Нарахування ФСГ здійснюється впродовж усього року для будинків Києва, обладнаних системою ГВП. Навіть якщо у мешканця є бойлер, то йому все одно доведеться платити за функціонування внутрішньої системи.
Витрати розподіляють на основі даних про споживання будинком теплової енергії відповідно до площі квартири, особливостей системи ГВП будинку та Методики № 315. Знайти рядок ФСГ можна в блоці Теплова енергія.
Раніше ми розповідали, чи потрібно платити за послуги, якщо не живеш вдома.
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