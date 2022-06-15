Україна

Нова стаття витрат у платіжках киян: у КМДА пояснили, чому зросла ціна за комунальні послуги 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Червня 2022, 11:00
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