Цена безответственности: в Кременце на санной трассе 14-летнюю спортсменку распорола гнилая доска

Безответственность — плохая черта характера. Особенно когда она присутствует на звеньях власти, где важно быстро реагировать на жалобы и просьбы общественности.

К сожалению, безответственность в Кременце Тернопольской области привела к трагедии: там девушка во время тренировки спускалась с деревянной трассы, на которой отломилась доска и смертельно травмировала школьницу. В настоящее время база закрыта и ограждена лентой, идет следствие.

Трасса давно нуждалась в ремонте. Ведь доски сгнили и для тренировок и соревнований использовали только часть трассы.

Трагедия в Кременце

Четырнадцатилетняя Диана обожала свой спорт. В тот трагический день девочка надела новую спортивную форму на тренировку: дети спускались на летних санях на колесах специальной трассой.

За считанные секунды гнилая доска просто распорола девочку, которая на скорости ехала вниз. Спасти её было невозможно.

Тренер Дианы шокирована: в тот день трассу осматривали перед тренировкой, как и всегда.

То, что трасса требует ремонта, ещё два года тому назад заявляли и тренеры, и родители.

Вместе с трагедиями, война также забирает украинских детей у сети смерти. Читай, сколько детей погибло во время войны в Украине, в нашем другом материале.

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