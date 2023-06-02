Ціна безвідповідальності: у Кременці на санній трасі 14-річну спортсменку розпорола гнила дошка

Безвідповідальність — погана риса характеру. Особливо, коли вона присутня на ланках влади, де важливо швидко реагувати на скарги та прохання громадськості.

На жаль, безвідповідальність у Кременці Тернопільської області призвела до трагедії: там дівчина під час тренування спускалася з дерев’яної траси, на якій відламалася дошка та смертельно травмувала школярку. Нині база зачинена та огороджена стрічкою, триває слідство.

Траса давно потребувала ремонту. Адже дошки гнили й для тренувань та змагань використовували лише частину траси.

Трагедія у Кременці

Чотирнадцятирічна Діана обожнювала свій спорт. Того трагічного дня дівчинка одягнула нову спортивну форму на тренування: діти спускалися на літніх санках на колесах спеціальною трасою.

За лічені секунди гнила дошка просто розпорола дівчинку, що на швидкості їхала донизу. Врятувати її було неможливо.

Тренерка Діани шокована: того дня трасу оглядали перед тренуванням, як і завжди.

Про те, що траса вимагає ремонту, ще два роки тому заявляли й тренери, і батьки.

Разом із трагедіями, війна також забирає українських дітей у тенета смерті. Читай, скільки дітей загинуло під час війни в Україні, у нашому іншому матеріалі.

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