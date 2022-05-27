В окопах номер люкс — военные из Николаева обустроили люксовый блинжаж на передовой

В то время, когда российские оккупанты оставляют после себя кучу грязи, мусора и экскрементов, у наших военных царит чистота и уют.

Украинцы даже в окопах смогли обустроить условия лучше, чем в российских домах.

На кухонном столе — белая скатерть, обустроено место для кухонных принадлежностей и все в стерильной чистоте даже под землей.

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Еду готовят на газовой плите, есть камера для продуктов и раковина, где можно вымыть руки.

Здесь хозяйничает военный повар Сатана, который кормит солдат. Он родом из Киевской области, в армии работает с 2016. Дважды пытался вернуться к нормальной жизни, но тянуло к собратьям.

Тот, кто рожден быть свободным, никогда не будет рабом. Мы на своей земле, они пришли к нам, а не мы к ним.

Но кухня — не единственная гордость блиндажа.

Военные поставили здесь даже душевую кабину и обустроили мини-баню, в которой купаются и стирают вещи.

Спят защитники не на полу, а на мягких кроватях, хоть и сон на передовой не всегда возможен.

В Николаевскую область мобилизированы люди из разных областей. Например, Андрей из Черкасской области, на войне с начала полномасштабного вторжения — уже третий месяц.

Но работы у наших военных еще много. Кроме нападения РФ, возле украинской границы Беларусь начала проводить учения.